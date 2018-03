Condividi | Red 13:06 Mercoledì, dalle 9 alle 20, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il Compendio garibaldino di Caprera ospiterà “Storia di un paesaggio che si conserva e si trasforma” Proiezioni dal passato a Caprera



CAPRERA - La memoria storica del paesaggio di Caprera. Un utilizzo consapevole e sostenibile del territorio attraverso il racconto per immagini e voce narrante dell’identità del paesaggio di Caprera. Le più significative vicende che hanno interessato l’isola, eletta da Giuseppe Garibaldi a sua dimora, sullo sfondo del continuo rapporto di interazione tra la natura e l’uomo.



Mercoledì 14 marzo, dalle 9 alle 20, in occasione della Giornata nazionale del paesaggio, nelle sale del Compendio garibaldino, Isola di Caprera–La Maddalena, il Polo museale della Sardegna presenterà una mostra temporanea, accompagnata da una videoproiezione di immagini d’epoca, dal titolo “Caprera: proiezioni dal passato. Storia di un paesaggio che si conserva e si trasforma”. Per l’occasione, verranno presentati i materiali originali utili per ricostruire e conoscere, attraverso un confronto con le immagini più recenti, i luoghi nei quali l’Eroe dei due mondi, con sapienti trasformazioni e con tecniche all’avanguardia, realizzò un’azienda agricola moderna, che ha garantito l’autosufficienza alla sua famiglia.



Un passato sempre attuale, che rivive nelle illustrazioni dell’artista inglese Frank Vizetelly, pubblicate nelle pagine del prestigioso “The illustrated London news” (1861), recentemente donate al Compendio garibaldino, che verranno esposte al pubblico per la prima volta nella casettina che fu la prima abitazione di Garibaldi. La mostra sarà visitabile fino a sabato 24 marzo, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle 19.15).



Nella foto: un'illustrazione di Frank Vizetelly