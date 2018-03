Condividi | Red 15:58 I due artisti nativi della Sardegna in concerto sullo stesso palco, all´Auditorium del Conservatorio di Cagliari, sabato 17 marzo, alle 21.30. Nella loro musica elementi ancestrali e di evocazioni difficilmente catalogabili in un genere musicale Iosonouncane e Paolo Angeli, concerto unico



CAGLIARI - Iosonouncane e Paolo Angeli sullo stesso palco per un concerto unico. Il chitarrista di Palau ed il cantautore di Buggerru si sono conosciuti quattro anni fa ed hanno collaborato in un brano di Die, capolavoro accolto dalla critica come uno dei dischi taliani più importanti degli ultimi anni. Dopo l'anteprima di novembre al Linecheck di Milano, Iosonouncane e Paolo Angeli porteranno in tour la loro musica in una serie di spettacoli che inizieranno da Bologna, passeranno da Roma per poi terminare nello spettacolo di sabato 17 marzo, che si terrà all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari, alle 21.30.



Iosonouncane e Paolo Angeli sono due voci autorevoli della Sardegna contemporanea. Nella loro musica, carica di elementi ancestrali e di evocazioni difficilmente catalogabili in un genere musicale, si respira l’Isola con tutte le sue sfaccettature stilistiche. È un’espressione creativa che dipinge paesaggi sonori d’avanguardia e, allo stesso tempo, riporta al solco dell’aratro ed alle variazioni minimali riportate in un arazzo realizzato al telaio. Innovatori con radici, Angeli ed Iosonouncane costituiscono un esempio importante del come la tradizione debba trovare, nella società attuale, un’evoluzione dei suoi linguaggi arcaici, collocandosi nel difficile confronto con il presente, senza cadere nella tentazione dell’oleografia.



La loro è una musica viva dove rumore e silenzio vanno a braccetto, dove la forza di una mareggiata di maestrale porta con se una risacca in grado di insabbiare i porti. Una voce consumata dal vento ci dice che i mari non sono tutti uguali. L’ultima volta che si sono incontrati questa distesa azzurra era avvolta dalla quiete della bonaccia, da quella sensazione struggente che ti ricorda che devi partire dalla tua terra per il gusto dell’avventura. Lo spettacolo è organizzato da Mis Concerti, biglietti disponibili nel circuito Box Office.



