Sabato, vigilia della Cagliari Swr con oltre 7mila partecipanti al via, la sede de L´Unione Sarda ha ospitato il convegno aperto al pubblico e moderato da Vladimir Luxuria. Tra i protagonisti, nomi importanti delle istituzioni di Cagliari ed ospiti illustri quali il magistrato Teresa Angela Camelio, la presidente della Fondazione Veronesi Paolo Veronesi e la giornalista d'inchiesta Floriana Bulfon 360 gradi donna: convegno in Sardegna



CAGLIARI - La quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun, corsa femminile solidale disputata ieri (domenica) ed ideata da 42K, in collaborazione con Apd Miramar, e che quest'anno ha visto oltre 7mila donne di corsa, è stata preceduta sabato dal convegno “360 gradi donna”, per affrontare diverse tematiche, nell'ambito della lotta alla violenza, la salute, il lavoro, la famiglia, la solidarietà, la cultura e lo sport. Ad aprire l'incontro è stata Vladimir Luxuria, moderatrice dell'appuntamento.



Nella prima parte della mattinata, spazio all'intervento del vicesindaco di Cagliari Luisa Anna Marras, con il tema “Cagliari città a misura di donna”, e a quello del procuratore capo del tribunale di Biella e rappresentante italiano all'Alta corte di giustizia dell'Aja Teresa Angela Camelio, mentre la giornalista d'inchiesta della Rai e del gruppo Espresso Floriana Bulfon ha raccontato le vite sospese di giovani donne, in un'inchiesta fra adolescenti ai margini, con un video, che ha documentato la vita a Roma di molti giovani “invisibili”, che ogni giorno lottano per sopravvivere. Il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Cagliari Andrea Fanti ha parlato di “Amore e non amore. Indagine sui sentimenti”.



