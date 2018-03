Condividi | M.V. 9:10 Oltre alla ratifica del Piano di assetto idrogeologico (già licenziato a dicembre), in Consiglio ad Alghero importanti atti: il progetto pilota sulla Pietraia (che sarà candidato come progetto strategico) e la formale costituzione della Consulta delle politiche linguistiche Pietraia, alloggi, lingua: si riunisce l´aula



ALGHERO - Consiglio comunale questa sera (lunedì) ad Alghero. Andata deserta, come prassi vuole, la convocazione di sabato, l'aula si riunirà in seconda convocazione dalle ore 18 odierne. Tra i punti all'ordine del giorno, oltre alla formalità di ratifica del Pai, così da evitare ulteriori perdite di tempo in virtù dell'annunciato ricorso di alcuni consiglieri (il motivo del contendere sarebbe legato ad un mero errore nel solo titolo dell'atto approvato a dicembre), alcuni importanti atti.



Tra gli altri, il via libera formale al bando finalizzato al finanziamento per la realizzazione di programmi integrati di riordino urbano, col progetto per la riqualificazione del quartiere “la Pietraia”, presentato formalmente nei giorni scorsi in occasione della riunione della competente commissione. C'è poi l'approvazione del Piano strategico aggiornato della città di Alghero, già licenziato dalle competenti commissioni consiliari.



E ancora: l'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione del diritto di superficie e per la cessione del diritto di proprietà sulle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica. Si tratta certamente di un atto atteso dalle numerose cooperative cittadine da almeno un decennio. Infine la costituzione della Consulta Cívica per les Polítques Lingüístques de l’Alguer con l'approvazione del regolamento a cui hanno contribuito tutte le associazioni che ad Alghero si occupano, a vario titolo, di valorizzazione e promozione della lingua e cultura algherese.



