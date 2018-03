Condividi | Red 10:11 La libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con Centre Excursionista de l´Alguer organizzano per venerdì sera, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico di Via Carlo Alberto, la presentazione del libro “La madre del pane. Il lievito madre nella produzione dei pani tradizionali della Sardegna” La madre del pane: presentazione ad Alghero



ALGHERO - La libreria Il Labirinto Mondadori, in collaborazione con Centre Excursionista de l'Alguer organizzano per venerdì 16 marzo, alle 18, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico di Via Carlo Alberto, ad Alghero, la presentazione del libro "La madre del pane. Il lievito madre nella produzione dei pani tradizionali della Sardegna". Assieme all'autore Giovanni Antonio Farris, interverranno i rappresentanti del Cea, la presidente Marianina Delrio, e Mauro Mulas, responsabile de La Vida Rústiga, rassegna che l'associazione trekking dedica all'approfondimento dei saperi del mondo agrario. Il volume curato da Farris e da Manuela Sanna, recentemente pubblicato dalla Carlo Delfino editore, è un'utile guida per chi vuole preparare il lievito madre ed iniziare ad avvicinarsi alla tradizione del fare il pane in casa riprendendo i metodi tradizionali.