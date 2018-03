Condividi | Red 8:06 Nel secondo piano di internazionalizzazione, da oggi a mercoledì 21 marzo, novanta imprese isolane incontreranno cinquantasei operatori esteri Piano Export sud per 90 imprese sarde



CAGLIARI - Novanta imprese sarde dei settori lapidei, agroalimentare ed arredo e design, sessantuno operatori stranieri, decine di eventi, incontri e visite in aziende distribuiti in tredici giorni: sono i numeri degli “incoming” organizzati dalla Regione autonoma della Sardegna e da Ice agenzia da oggi (lunedì) a mercoledì 21 marzo, nell’ambito del Piano Export sud 2, il Programma pluriennale di promozione e di formazione elaborato dal Mise e da Ice agenzia e finanziato con fondi Ue, destinato alle realtà produttive ed imprenditoriali delle regioni del Mezzogiorno. La Sardegna, infatti, insieme ad Abruzzo e Molise, rientra tra le regioni cosiddette “in transizione” e destinatarie di un finanziamento complessivo pari a 6,6milioni di euro. Il Piano Pes2 ha due obiettivi: trasformare aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali ed incrementare la quota di esportazione.



Le iniziative di marzo si inseriscono nel vasto Piano finanziato dall’Assessorato regionale dell’Industria, che dal 2015 guida la Cabina di regia per l’Internazionalizzazione, l’organismo chiamato a coordinare le azioni del Programma Triennale varato dalla Giunta regionale per favorire l’export delle imprese sarde ed attrarre nuovi investimenti. Si comincia oggi, con “Le vie della Pietra”, quattro giorni di incontri b2b e visite aziendali. Il quartier generale di aziende ed operatori stranieri sarà l’Hotel Maria Rosaria di Orosei. Qui, si terranno gli incontri tra quindici imprese del settore lapidei e ventuno buyers provenienti da Finlandia, Svezia, Germania, Iran, Emirati Arabi Uniti, Belgio e Stati Uniti. Le visite aziendali, previste nei giorni martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15, si terranno, oltre che ad Orosei, ad Olbia, Bassacutena, Tempio e Buddusò, nelle aziende Simin, Granirosa, Virginio, Igs, Fiore Service e Fratelli Nieddu. Dal mercoledì 14 a sabato 17, invece, sarà la volta delle imprese sarde del settore artigianato, complementi d’arredo e design. Gli incontri si terranno al Museo Diocesano arborense di Oristano. Le imprese sarde coinvolte sono venticinque, mentre gli operatori stranieri saranno quindici, provenienti da Germania, Bulgaria, Polonia e Stati Uniti. Le visite aziendali, previste venerdì 16, si svolgeranno nelle sedi della Sud Legno di Senorbì, Erminio Caria di Guasila, Su Trobasciu di Mogoro, Urru Maria Antonietta di Samugheo, Cma di Oristano e Tek Ref di Simaxis. Per il settore agrifood, infine, l’appuntamento sarà al T-Hotel di Cagliari, da lunedì 19 a giovedì 22. Agli incontri b2b parteciperanno cinquanta piccole e medie imprese dell’Isola e trenta operatori stranieri provenienti da Canada, Bulgaria, Palestina, Giordania, Belgio, Olanda, Polonia e Turchia. Le visite aziendali, alle quali saranno presenti anche quattro giornalisti canadesi ed uno turco, si svolgeranno alla Zafferano e Spezie di Sardegna di Turri, alla 3A di Arborea, Riso della Sardegna di Oristano, Silvio Carta di Zeddiani, Formaggi Aresu di Donori, Cantine di Dolianova, Pastificio I Cagliaritani di Villaspeciosa e Smeralda di Cagliari.



«L’inserimento della Sardegna nel Piano Export Sud 2 – afferma l’assessore regionale dell’Industria Maria Grazia Piras – consente alle imprese isolane di crescere sia in termini di competenze, che di mercato. Tutte le iniziative in programma sono frutto del coordinamento sviluppato in questi anni tra Ice Agenzia e Regione e delle proposte avanzate dall’Assessorato nei mesi scorsi. Tutto ciò, in linea con le numerose azioni portate avanti negli ultimi tre anni per aiutare il sistema imprenditoriale sardo a essere più presente oltre i confini regionali e nazionali. A questi eventi, se ne aggiungeranno altri, a partire dalla prossimo autunno, dedicati ai settori della nautica, delle costruzioni e della bioedilizia. Altre decine di operatori stranieri sbarcheranno in Sardegna per rendersi conto da vicino delle enormi potenzialità del nostro sistema produttivo. Inoltre, affiancheremo queste iniziative con nuove missioni all’estero, supportando la partecipazione delle imprese sarde alle più importanti fiere di settore».



