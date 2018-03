Condividi | Red 18:58 Oltre 7mila donne al via per quarta edizione della corsa rosa solidale, l’evento sportivo più attivamente partecipato di tutta la Sardegna. Bis per Sara Paschina, vincitrice già nella scorsa edizione, che quest’anno taglia il traguardo in 35’52" Cagliari SoloWomenRun: Sara Paschina si conferma



CAGLIARI - E’ Sara Paschina, con il tempo di 35’52’’ la vincitrice della quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile più solidale d’Italia, organizzata da 42K, in collaborazione con Apd Miramar e sotto l’egida di Asi, con il sostegno di alcuni sponsor privati ed il patrocinio del Comune di Cagliari. Paschina ha confermato il titolo conquistato nella scorsa edizione, quando aveva vinto in 38’34".Secondo posto per Alessandra Mura (in 36’54") e terza Elisa Pintori (37'53"). «Sono felicissima – ha detto Sara a fine gara – e ringrazio tutta Cagliari per il sostegno, il percorso era impegnativo e in diversi punti ho dato il massimo proprio grazie al tifo della gente. E’ stata una giornata stupenda e complimenti a tutte le migliaia di donne che hanno partecipato, è un evento dove emerge la solidarietà e l’unione al femminile ed è qualcosa di straordinario. Grazie a tutti».



Più di 7mila le partecipanti complessive, nelle due formule Challenge, di 10chilometri competitiva, e Open, di 5chilometri aperta a tutte a passo libero. Dopo la partenza da Largo Carlo Felice, il percorso è proseguito lungo Via Roma, Viale Diaz, Via Dante Alighieri, Piazza San Benedetto, Via Paoli, Piazza Garibaldi, Via Garibaldi, Piazza Costituzione e Via Manno, per rientrare in Largo Carlo Felice. La gara Open prevedeva un solo giro, quella Challenge due. Un fiume di magliette nere e rosa ha colorato il centro cittadino, con migliaia di amiche, colleghe, rappresentanti di associazioni, enti pubblici e privati, ed ancora mamme, nonne, bimbe nel marsupio o nel passeggino, per una grande festa delle donne, che ha segnato un vero e proprio record. Il numero raggiunto ha reso infatti l’appuntamento la manifestazione sportiva più attivamente partecipata di tutta la Sardegna. Per la prima volta, la corsa è stata promossa nella versione Pink color edition, con il lancio della biopolvere rosa all’arrivo, con musica ed intrattenimenti per tutta la mattinata.



Il circuito SoloWomenRun è nato Trieste ed è approdato a Cagliari quattro anni fa. Nella prima edizione, nel 2015, le partecipanti erano state poco più di 1500, salite poi l’anno successivo a quasi 4mila, superando le 5mila nel 2017 ed il tetto delle 7mila nella quarta edizione, con le iscrizioni andate a ruba in poche settimane. «E’ stata una grande emozione vedere la partecipazione di tutte queste donne e in particolare quella delle associazioni – ha sottolineato Isa Amadi, ideatrice di SoloWomenRun – che hanno aderito con grandi numeri. E’ una festa dall’insegna della solidarietà che sta crescendo sempre di più. Diamo l’appuntamento a tutte per il 2019, quando l’obiettivo sarà quello delle 10mila iscritte».



Entusiasmo speciale dimostrato quest’anno proprio dalle associazioni che hanno preso parte al programma Charity e che concorrono al Charity goal, che premierà il progetto rosa solidale valutato dalla commissione etica. Il più numeroso, con 1600 donne, è “Abbracciamo un sogno”, erano in 750 nel gruppo “Peter de Luna”, in 646 con “Passu passu”, 550 per “Karalis pink team-Fondazione Taccia” e 425 per “Idea onlus”. La più giovane regolarmente iscritta è stata Lara Picca, nata il 18 gennaio, che ha partecipato insieme a mamma Marzia, la meno giovane invece è stata la signora Maria Bartola Carta, classe 1923. Il gruppo più numeroso è stato “Pilates con Graziella” con 138 iscritte. Tante le donne giunte da tutta la Sardegna per prendere parte all’evento, ed anche da più lontano, come alcune da Agrigento, Monza, Trieste, Trento e Torino, e pure una runner dal Cile, Cinzia Fanari. Sul palco, a fine corsa, premiate, oltre al podio, anche le vincitrici delle singole categorie: Roberta Cadeddu, Katiuscia Sitzia, Veruschka Moschitto, Donatella Saiu, Maria Antonietta Garau, Maria Eleonora Cirina, Maria Graziella Gallus, Antonia Tangianu ed Anna Lisa Di Giacomo. Il Comune di Cagliari ha consegnato un riconoscimento a Isa Amadi, per il successo dell’evento.



Nella foto: l'arrivo di Sara Paschina Commenti CAGLIARI - E’ Sara Paschina, con il tempo di 35’52’’ la vincitrice della quarta edizione della Cagliari SoloWomenRun, la corsa femminile più solidale d’Italia, organizzata da 42K, in collaborazione con Apd Miramar e sotto l’egida di Asi, con il sostegno di alcuni sponsor privati ed il patrocinio del Comune di Cagliari. Paschina ha confermato il titolo conquistato nella scorsa edizione, quando aveva vinto in 38’34".Secondo posto per Alessandra Mura (in 36’54") e terza Elisa Pintori (37'53"). «Sono felicissima – ha detto Sara a fine gara – e ringrazio tutta Cagliari per il sostegno, il percorso era impegnativo e in diversi punti ho dato il massimo proprio grazie al tifo della gente. E’ stata una giornata stupenda e complimenti a tutte le migliaia di donne che hanno partecipato, è un evento dove emerge la solidarietà e l’unione al femminile ed è qualcosa di straordinario. Grazie a tutti».Più di 7mila le partecipanti complessive, nelle due formule Challenge, di 10chilometri competitiva, e Open, di 5chilometri aperta a tutte a passo libero. Dopo la partenza da Largo Carlo Felice, il percorso è proseguito lungo Via Roma, Viale Diaz, Via Dante Alighieri, Piazza San Benedetto, Via Paoli, Piazza Garibaldi, Via Garibaldi, Piazza Costituzione e Via Manno, per rientrare in Largo Carlo Felice. La gara Open prevedeva un solo giro, quella Challenge due. Un fiume di magliette nere e rosa ha colorato il centro cittadino, con migliaia di amiche, colleghe, rappresentanti di associazioni, enti pubblici e privati, ed ancora mamme, nonne, bimbe nel marsupio o nel passeggino, per una grande festa delle donne, che ha segnato un vero e proprio record. Il numero raggiunto ha reso infatti l’appuntamento la manifestazione sportiva più attivamente partecipata di tutta la Sardegna. Per la prima volta, la corsa è stata promossa nella versione Pink color edition, con il lancio della biopolvere rosa all’arrivo, con musica ed intrattenimenti per tutta la mattinata.Il circuito SoloWomenRun è nato Trieste ed è approdato a Cagliari quattro anni fa. Nella prima edizione, nel 2015, le partecipanti erano state poco più di 1500, salite poi l’anno successivo a quasi 4mila, superando le 5mila nel 2017 ed il tetto delle 7mila nella quarta edizione, con le iscrizioni andate a ruba in poche settimane. «E’ stata una grande emozione vedere la partecipazione di tutte queste donne e in particolare quella delle associazioni – ha sottolineato Isa Amadi, ideatrice di SoloWomenRun – che hanno aderito con grandi numeri. E’ una festa dall’insegna della solidarietà che sta crescendo sempre di più. Diamo l’appuntamento a tutte per il 2019, quando l’obiettivo sarà quello delle 10mila iscritte».Entusiasmo speciale dimostrato quest’anno proprio dalle associazioni che hanno preso parte al programma Charity e che concorrono al Charity goal, che premierà il progetto rosa solidale valutato dalla commissione etica. Il più numeroso, con 1600 donne, è “Abbracciamo un sogno”, erano in 750 nel gruppo “Peter de Luna”, in 646 con “Passu passu”, 550 per “Karalis pink team-Fondazione Taccia” e 425 per “Idea onlus”. La più giovane regolarmente iscritta è stata Lara Picca, nata il 18 gennaio, che ha partecipato insieme a mamma Marzia, la meno giovane invece è stata la signora Maria Bartola Carta, classe 1923. Il gruppo più numeroso è stato “Pilates con Graziella” con 138 iscritte. Tante le donne giunte da tutta la Sardegna per prendere parte all’evento, ed anche da più lontano, come alcune da Agrigento, Monza, Trieste, Trento e Torino, e pure una runner dal Cile, Cinzia Fanari. Sul palco, a fine corsa, premiate, oltre al podio, anche le vincitrici delle singole categorie: Roberta Cadeddu, Katiuscia Sitzia, Veruschka Moschitto, Donatella Saiu, Maria Antonietta Garau, Maria Eleonora Cirina, Maria Graziella Gallus, Antonia Tangianu ed Anna Lisa Di Giacomo. Il Comune di Cagliari ha consegnato un riconoscimento a Isa Amadi, per il successo dell’evento.Nella foto: l'arrivo di Sara Paschina 10/3 SoloWomenRun: pettorale 1 per Sara Paschina 16/2 Atletica: Aurora Salvagno verso gli Assoluti 4/12 L´Alghero Marathon alla CagliariRespira 4/11 Un pezzo di Sardegna alla Maratona di New York 12/10 Mezza Maratona dell´Ogliastra 28/9 Tutto pronto per l´Alghero Half marathon 7/9 Multisport day: evento europeo del Progetto Filippide 22/4 Porto Torres: 1300 bambini sulla pista di Atletica 18/4 Due algheresi alla Maratona di Boston 20/4 Bimbi in pista con Il più veloce di Porto Torres « indietro archivio atletica »