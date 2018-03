Condividi | S.O. 9:55 Spettacoli programmati per le giornate del 13, 14 e 15 marzo. Via alle prevendite per la commedia musicale in algherese dal titolo "Qui Campa Millora" Ritorna a teatro la commedia di Gavì Ballero



ALGHERO - Tutto pronto per la messa in scena nelle date del 13, 14 e 15 di marzo della commedia musicale in lingua algherese in due atti dal titolo "Qui Campa Millora" dello autore ormai scomparso Gavino Ballero.



Lo spettacolo della Companyia del Teatre Algueres "Gavì Ballero" racconta uno spaccato della vita algherese ed è ambientata attorno alla vita di una coppia che possedeva un tabacchino, e mentre la moglie si occupava dei conti, il marito cercava di insidiare le donne che giravano attorno all’attività e alla casa dei coniugi, ma ovviamente viene scoperto dalla moglie, ma alla fine tutti trovano una soluzione che arrecherà vantaggi a ognuno. E' proprio vero: chi campa migliora.



Le prevendite si effettueranno fino a lunedì dalle 9 alle 12 presso l'atelier del Quarter e nelle giornate di martedì mercoledì e giovedì presso il botteghino del Teatro Civico, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20. Commenti ALGHERO - Tutto pronto per la messa in scena nelle date del 13, 14 e 15 di marzo della commedia musicale in lingua algherese in due atti dal titolo "Qui Campa Millora" dello autore ormai scomparso Gavino Ballero.Lo spettacolo della Companyia del Teatre Algueres "Gavì Ballero" racconta uno spaccato della vita algherese ed è ambientata attorno alla vita di una coppia che possedeva un tabacchino, e mentre la moglie si occupava dei conti, il marito cercava di insidiare le donne che giravano attorno all’attività e alla casa dei coniugi, ma ovviamente viene scoperto dalla moglie, ma alla fine tutti trovano una soluzione che arrecherà vantaggi a ognuno. E' proprio vero: chi campa migliora.Le prevendite si effettueranno fino a lunedì dalle 9 alle 12 presso l'atelier del Quarter e nelle giornate di martedì mercoledì e giovedì presso il botteghino del Teatro Civico, dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.