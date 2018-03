Condividi | M.P. 21:50 Dal 15 gennaio sono stati forniti 329 documenti elettronici. Il servizio era partito con l´attivazione dei macchinari, tra cui il lettore ottico e il raccoglitore di impronte digitali Porto Torres: fornite 329 carte d´identità elettroniche



PORTO TORRES - All'ufficio anagrafe del Comune di Porto Torres prosegue il lavoro di rilascio delle nuove carte d'identità elettroniche. Dal 15 gennaio sono stati forniti 329 documenti elettronici. Il servizio era partito con l'attivazione dei macchinari, tra cui il lettore ottico e il raccoglitore di impronte digitali.



A circa sette settimane dall'avvio del servizio l'ufficio ha rilasciato 329 nuovi documenti. Le procedure per il rilascio della Cie sono più lunghe rispetto a quelle per la carta di identità tradizionale e per questo è necessario prendere un appuntamento con gli uffici che sono aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.



La procedura per il rilascio della Cie, la carta di identità elettronica, prevede che il cittadino debba recarsi in Comune munito di fototessera. All'atto della richiesta si dovrà presentare il codice fiscale o tessera sanitaria per velocizzare le attività di registrazione. Cambia anche il costo: per la Cie bisognerà versare 22,21 euro. Il rilascio del documento avverrà dopo sei-dieci giorni lavorativi dal momento della richiesta.