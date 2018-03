Condividi | Red 21:36 Bando Erasmus dell´Università degli studi di Sassari in scadenza. Resteranno aperti fino alle 12.30 di lunedì 12 marzo i termini per partecipare al bando Erasmus + Uniss: «Vivi una mobilità internazionale»



SASSARI - Per chi sta pensando di vivere un’esperienza di formazione all’estero, questo è il momento di agire. Ci sono ancora pochissimi giorni per inoltrare le domande e vincere una borsa di studio nell’ambito del programma Erasmus +. Anche quest’anno, l’Università degli studi di Sassari ha pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale a fini di studio, le cui richieste dovranno essere presentate entro le 12.30 di lunedì 12 marzo.



Vivere una mobilità Erasmus è un'opportunità che ha un impatto notevole sia sotto il profilo della formazione accademica, sia sotto il profilo personale e lavorativo. Le statistiche a livello europeo e nazionale dimostrano che aver trascorso un periodo di formazione all'estero contribuisce in modo determinante a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, migliorando di fatto le prospettive occupazionali. L'Università di Sassari si distingue da tempo in ambito nazionale per la quantità e la varietà di opportunità internazionali di studio e tirocinio che offre ai suoi iscritti.



Il bando è rivolto agli iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato e Scuole di specializzazione di tutti i dipartimenti dell'Ateneo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato utilizzando l'apposita procedura, disponibile nella propria area riservata Self-Studenti Uniss. Ulteriori informazioni sono pubblicate nel sito internet dell'Uniss.