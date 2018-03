Condividi | Red 18:33 La Giunta regionale ha approvato un nuovo tariffario regionale per le prestazioni Lea ed extra Lea dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti della Ats. Le tariffe individuate sono fra le più basse d´Italia Sanità animale: Sardegna meno cara



CAGLIARI - La Giunta regionale ha approvato un nuovo tariffario regionale per le prestazioni Lea ed extra Lea dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti della Ats. L'obiettivo dell'intervento è di uniformare le tariffe per le prestazioni dei servizi di prevenzione, considerato che ciascuna delle ex Asl ne aveva dato applicazione in maniera difforme, in mancanza, da ventisei anni, di alcun indirizzo regionale.



Le tariffe individuate dalla Giunta sono fra le più basse d'Italia anche per quanto riguarda le prestazioni extra Lea, cioè prestazioni rese nell'interesse dell'utente. Fra queste, ci sono anche le registrazioni delle aziende zootecniche e degli ovini. Si tratta di due tariffe diverse per due prestazioni diverse. L'obbligo di registrazione degli ovini e dei caprini sulla banca dati nazionale ricade sul l'allevatore, che può adempiere direttamente e gratuitamente oppure tramite le organizzazioni di categoria, ciascuna delle quali applica delle tariffe.



In ultima analisi, ci si può rivolgere anche ai servizi veterinari delle Assl, che applicano tariffe bassissime: 20euro se deve essere registrato un nuovo allevamento e 10euro per gli allevamenti già esistenti, più 40centesimi per ogni capo ovino inserito o eliminato dall'anagrafe nazionale. Nessuna tassa sulla pecora dunque, ma un servizio a disposizione degli allevatori che scelgono di rivolgersi ai servizi veterinari per le registrazioni.