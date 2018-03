Condividi | Red 13:01 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale del Medio Campidano operante nel settore del commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico Scoperta evasione fiscale per oltre 71mila euro



SANLURI - Nell'ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Sanluri hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale del Medio Campidano operante nel settore del commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico. L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie nel settore dei prodotti energetici, delle imposte dirette e dell'Iva negli ultimi quattro anni. Nel corso dell'ispezione, è stato constatato che la società ha omesso di dichiarare ricavi per 71.795,11euro, con una conseguente evasione Iva di quasi 10mila euro.