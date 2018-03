Condividi | Red 14:42 Il coach della Pasta Cellino Dinamo Academy Cagliari Riccardo Paolini ha incontrato la stampa alla vigilia della trasferta della sua formazione sul campo della Virtus Roma «Ci manca una vittoria da troppo tempo»



CAGLIARI - Il coach della Pasta Cellino Dinamo Academy Cagliari Riccardo Paolini ha incontrato la stampa alla vigilia della trasferta della sua formazione sul campo della Virtus Roma: «Ogni cambio di allenatore provoca nell’immediato una reazione positiva, perchè la squadra sa che deve dare qualcosa in più e ha una scossa. La dimostrazione è la partita tra Bergamo e la Fortitudo, finita ai supplementari. Sappiamo dunque che ci attende un impegno complicato».



Cosa vi giocate domenica a Roma?

«Abbiamo già sprecato troppe chance e, come si dice nel calcio, a ogni gol sbagliato ne corrisponde uno subito. Nell’ultimo mese, non abbiamo sfruttato almeno un paio di opportunità. Ora abbiamo bisogno di vincere, non importa come o dove. Ci manca un successo da troppo tempo. Sappiamo che non sarà sicuramente una partita facile, sia perchè la Virtus ha cambiato allenatore e avrà qualcosa in più, sia perchè Roma ha operato bene sul mercato durante la stagione e adesso ha a disposizione un ottimo organico. Con l’equilibrio che regna in serie A2, le differenze di valore tra le formazioni sono davvero sottili e i particolari, e un pizzico di fortuna, decidono le partite. Per questo, noi dovremo prestare maggiore attenzione ai dettagli. Se con Siena avessimo cambiato in occasione della tripla di Kyzlink, come avevamo deciso di fare, probabilmente non staremmo qui a recriminare su una sconfitta».



Come sta la squadra?

«Siamo reduci da un'ottima settimana di allenamenti e ho visto i ragazzi carichi dopo i tre giorni liberi dello scorso week-end. Bucarelli purtroppo non si è ancora aggregato al gruppo dopo l'infortunio subito nella gara contro Siena. Speriamo di recuperarlo, ma probabilmente anche oggi sarà a riposo. Monitoreremo la situazione giorno per giorno e poi domenica prenderemo una decisione».