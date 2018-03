Condividi | Red 13:16 Martedì pomeriggio, il Comitato di Quartiere terrà un´assemblea nel Salone parrocchiale del Santissimo nome di Gesù. Focus sul nuovo sistema d´igiene urbana Igiene urbana: se ne parla a Sant´Agostino



ALGHERO – Martedì 13 marzo, alle 17, il Salone parrocchiale del Santissimo Nome di Gesù ospiterà un'assemblea organizzata dal Comitato di quartiere di Sant'Agostino sul nuovo sistema d'igiene urbana. L'incontro è aperto a tutti e, in particolare, agli abitanti nelle vie del quartiere dove, ancora, il servizio non è operativo. Parteciperanno all'incontro i rappresentanti dell'Amministrazione comunale ed i tecnici della Ciclat, che illustreranno nuovi orari e metodologie di conferimento dei rifiuti, in relazione a ciascuna tipologia.