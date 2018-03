video Condividi | M.T. 13:04 Maria Grazia Salaris fa centro: l´analisi



La candidata algherese per la Camera dei Deputati nel triangolo Sassari, Alghero, Porto Torres conquista un buon bottino di voti ma si deve arrendere all'exploit del Movimento 5 Stelle. Perdono anche ad Alghero i partiti più blasonati (Pd e Forza Italia) e scompare il Centro democristiano, ma per Maria Grazia Salaris arriva un buon sostegno da Lega e Psd'Az. E poi c'è il riconoscimento unanime per il carisma e il ruolo regionale di primissimo piano che l'esponente politica algherese si è ritagliata nella sua lunga esperienza e militanza al servizio della cosa pubblica. Le sue parole La candidata algherese per la Camera dei Deputati nel triangolo Sassari, Alghero, Porto Torres conquista un buon bottino di voti ma si deve arrendere all'exploit del Movimento 5 Stelle. Perdono anche ad Alghero i partiti più blasonati (Pd e Forza Italia) e scompare il Centro democristiano, ma per Maria Grazia Salaris arriva un buon sostegno da Lega e Psd'Az. E poi c'è il riconoscimento unanime per il carisma e il ruolo regionale di primissimo piano che l'esponente politica algherese si è ritagliata nella sua lunga esperienza e militanza al servizio della cosa pubblica. Le sue parole • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV