Oggi pomeriggio, per la 14esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B, il XV algherese ospita il Lumezzane sul manto erboso di Maria Pia Rugby: anticipo casalingo per l´Amatori Alghero



ALGHERO - L’Amatori Alghero anticipa l’impegno della 14esima giornata del girone 1 del campionato nazionale di serie B di rugby. Oggi (sabato), alle 14, il XV algherese ospiterà sul manto erboso di Maria Pia il Lumezzane. Obiettivo vincere, per riprendere la testa della classifica, attualmente dell'Edilnol Biella, che ha già giocato e vinto la sua sfida sette giorni fa. La formazione algherese occupa la seconda piazza in coabitazione con Monferrato.



Anversa e i suoi sono concentrati e si sono preparati al meglio per il ritorno alle gare ufficiali, anche se una pausa così lunga non aiuta a mantenere il ritmo partita, che andrà ritrovato subito, perchè la corsa verso il primo posto non ammette incertezze. La serie B si sta confermando campionato difficile e tutte le gare fino al termine della stagione si preannunciano di fuoco. L’arrivo di Ben De Jager sottolinea ulteriormente come la società algherese sia intenzionata a fare quanto possibile per raggiungere l’obiettivo stagionale e quindi il ritorno in A.



