Mostra al femminile al Palazzo del Marchese

PORTO TORRES - In occasione della giornata della donna, la Fidapa Bpw Italy Sezione di Porto Torres ha organizzato una manifestazione che si svolgerà presso il Palazzo del Marchese domani, sabato 10 marzo dal titolo “La creatività femminile, cultura dell'innovazione – Antichi mestieri e professionalità femminili in mostra.” Nel corso della manifestazione diverse artigiane realizzeranno davanti ai visitatori le loro opere o prodotti, dai cestini intrecciati al pane rituale e tradizionale, dai dolci tipici al ricamo dei costumi tradizionali passando per la realizzazione dei pizzi in chiacchierino alla tessitura dei tappetti e alla realizzazione di abiti in sughero.



Una manifestazione che vuole mettere in evidenza l'importanza che il lavoro femminile ha rivestito, e che riveste tutt'ora, nel tessuto produttivo della città. Si ritiene che la giornata possa costituire un valido momento istruttivo per le nuove generazioni che verrebbero a conoscenza dell'importanza delle antiche tradizioni, con uno sguardo proiettato al futuro e alla innovazione, ma soprattutto verrebbero a conoscenza dell'importanza della creatività al femminile e di come questa, sulla scia della tradizione, sia innovativa ed aperta a nuovi sbocchi occupazionali.