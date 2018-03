Condividi | S.O. 18:05 Rinnovato il direttivo dell´Associazione Culturale e Sportiva Guardia Grande: alla guida un veterano, Gavino Pinna. Numerose le attività già in cantiere per i prossimi mesi Gavino Pinna presidente a Guardia Grande



ALGHERO - Cariche rinnovate e nuove attività all'orizzonte per l'Associazione Culturale e Sportiva Guardia Grande, che da oltre un ventennio anima le attività ricreative, culturali e sociali in borgata. Eletto presidente il veterano Gavino Pinna, tra i soci fondatori dell'associazione. Questo il nuovo direttivo in carica da alcuni giorni: Giovanni Carboni, Angelo Sanna, Alessandra Monte, Donatella Manunta, Giovanni Cocco, Giovanni Morittu, Giuseppe Cocco, Mondino Baldinu, Antonello Fiori.



Nella foto: il neo presidente Gavino Pinna Commenti ALGHERO - Cariche rinnovate e nuove attività all'orizzonte per l'Associazione Culturale e Sportiva Guardia Grande, che da oltre un ventennio anima le attività ricreative, culturali e sociali in borgata. Eletto presidente il veterano Gavino Pinna, tra i soci fondatori dell'associazione. Questo il nuovo direttivo in carica da alcuni giorni: Giovanni Carboni, Angelo Sanna, Alessandra Monte, Donatella Manunta, Giovanni Cocco, Giovanni Morittu, Giuseppe Cocco, Mondino Baldinu, Antonello Fiori.Nella foto: il neo presidente Gavino Pinna