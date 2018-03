Condividi | Red 16:06 Mercoledì pomeriggio, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha incontrato una delegazione vietnamita della Hué University of medicine and pharmacy Delegazione vietnamita a Palazzo Ducale



SASSARI – Mercoledì pomeriggio, nella Sala Giunta di Palazzo Ducale, il sindaco Nicola Sanna ha incontrato una delegazione vietnamita della Hué University of medicine and pharmacy in visita a Sassari. Si tratta dei referenti vietnamiti del master internazionale in Medical biotechnology, che il Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università degli studi di Sassari realizza in Vietnam in collaborazione con la Hué University.



Il prorettore della Hué University of medicine and pharmacy Vo Tam, il vicedirettore dell’ospedale universitario di Hue, il direttore del Dipartimento di Farmacologia, il delegato per la Didattica, il vicedirettore dell’Institute for biomedicine, il direttore del sistema bibliotecario ed il direttore dei servizi amministrativi sono stati accompagnati da Piero Cappuccinelli, professore emerito di Microbiologia dell'Università di Sassari ed accademico dei Lincei, e dal direttore del Master Daniele Dessì. «Il connubio ormai consolidato tra Università di Sassari e Università di Hué diviene anche un legame solido tra le due città – ha commentato Sanna – La ricerca scientifica stimola la reciproca conoscenza tra culture».



Nella foto: un momento dell'incontro