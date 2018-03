Condividi | M.P. 15:00 Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in occasione della loro Festa: le due compagnie del Gruppo onorato armatori offrono il 100% di sconto sulla tariffa passeggero Tirrenia: sconto-donna per l´8 marzo



PORTO TORRES - Moby e Tirrenia fanno un regalo speciale alle donne in occasione della loro Festa: le due compagnie del Gruppo onorato armatori offrono il 100% di sconto sulla tariffa passeggero, a coloro che prenotano nella giornata di oggi per le partenze fino al prossimo 30 novembre. Ottenere lo sconto è facile: basta andare sui siti delle due Compagnie, e inserire al momento della prenotazione il codice promozione “DONNA18”.



Lo sconto, disponibile su quasi tutte le partenze, sarà applicato (al netto di tasse, diritti e competenze) alla tariffa “adulto” della donna che prenoti contemporaneamente per almeno un altro passeggero adulto pagante, ed è valido per tutte le destinazioni Moby e Tirrenia (salvo disponibilità posti riservati all’iniziativa, sulle date in cui essa è prevista). Un’opportunità unica per tutte le donne, alle quali Moby e Tirrenia tengono in modo particolare e a cui riservano grande attenzione, e che rappresentano una fetta importante dei clienti che ogni anno scelgono le due Compagnie per viaggiare da e per la Sardegna, Sicilia, Corsica e Isola d’Elba, per poter passare alcuni momenti da vivere con se stesse, insieme alle amiche o alla propria famiglia.



Potrebbe essere l’occasione per provare il V-Class, prenotabile sulle navi Moby Otta e Moby Drea nella linea Genova-Olbia dal 15 maggio al 28 ottobre, un trattamento speciale composto da un pacchetto di servizi esclusivi, grazie a una suite dotata dei migliori comfort: tv, radio, frigo bar, la colazione in camera o una prima colazione con buffet all'americana in ristorante. A bordo delle navi della flotta il tempo della traversata diventerà senz’altro più piacevole grazie al piano bar, dove gli ospiti possono trascorrere una piacevole serata sorseggiando un buon cocktail, da scegliere tra i virgin drink, i classic evergreen e gli italian classic.



