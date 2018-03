Condividi | Red 15:06 La prova scritta del concorso bandito dalla Regione autonoma della Sardegna e riservato alle categorie protette si svolgerà da martedì 15 a giovedì 17 maggio nel Centro regionale di Formazione professionale, in Via Caravaggio, a Cagliari Categorie protette: concorsone regionale



CAGLIARI - La prova scritta del concorso bandito dalla Regione autonoma della Sardegna e riservato alle categorie protette si svolgerà da martedì 15 a giovedì 17 maggio nel Centro regionale di Formazione professionale (ex Cisapi), in Via Caravaggio (zona Mulinu Becciu), a Cagliari. Lo prevede l'avviso dell'Assessorato del Personale pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. La selezione concorsuale è finalizzata all'assunzione di personale amministrativo di categoria C, primo livello economico, a tempo indeterminato nell'Amministrazione regionale (trentatre unità) e nell'Ente Acque della Sardegna (due unità). Per la prova scritta, come stabilito dalla commissione esaminatrice, viene prevista una serie di quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nel bando. Il calendario della prova sarà pubblicato con un nuovo avviso martedì 24 aprile. Commenti