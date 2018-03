Condividi | Mariangela Pala 13:55 Scuole che presentano i segni del tempo e che richiedono interventi di manutenzione straordinaria per garantire i minimi parametri di sicurezza. Le dichiarazioni dell'assessore di Porto Terres Criticità a Borgona e Monte Angellu: interventi a scuola



PORTO TORRES - Scuole che presentano i segni del tempo e che richiedono interventi di manutenzione straordinaria per garantire i minimi parametri di sicurezza. A seguito della protesta dei genitori il Comune ha provveduto a sistemare i placcaggi e la pavimentazione nella scuola elementare e dell'infanzia di Borgona oltreché nella scuola media di Monte Angellu. Gli operai sono intervenuti in seguito al distacco delle piastrelle che si era verificato circa un mese fa.



Operai in azione anche nella scuola media di Monte Angellu, dove è stato ripristinato l'intonaco nell'area dei servizi igienici. «Nonostante le poche risorse economiche attualmente a disposizione del settore Manutenzioni siamo riusciti a intervenire per tamponare l'emergenza che si era creata in alcuni spazi della scuola di Borgona. Gli operai – sottolinea l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – hanno sistemato la pavimentazione che era saltata all'ingresso dell'istituto e in un'aula. Inoltre, è stato sistemato il placcaggio nella sala mensa ed è stato messo in sicurezza un bagno nella sezione dell'infanzia, rendendolo nuovamente fruibile».



Alcuni problemi erano stati riscontrati pure nella scuola media di Monte Angellu. «Dopo una prima verifica si è deciso di intervenire anche lì – aggiunge l'assessore – per evitare possibili conseguenze in un bagno in cui si erano riscontrati cedimenti di alcune porzioni dell'intonaco. I lavori sono stati svolti – conclude Alessandro Derudas – e quello spazio è nuovamente a disposizione degli studenti».