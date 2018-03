Condividi | Red 16:10 Graziella Mulas è la nuova presidente provinciale della Federpensionati di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Succede ad Anna maria Luisa Pinna di Orgosolo, in carica dal 2009 Federpensionati: Mulas presidente



OLIENA - E’ rosa la presidenza dei Federpensionati di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Graziella Mulas di Oliena è, infatti, la nuova presidente provinciale.



E’ stata eletta ieri mattina (mercoledì), all’unanimità, nel corso del Consiglio provinciale, che si è tenuto a Nuoro nella sala del settimanale “L’Ortobene,” alla presenza del segretario nazionale di Federpensionati Danilo Elia, del presidente e del segretario regionale Gianni Girasole e Pier Bruno Murru. La neopresidente succede ad Anna Maria Luisa Pinna, di Orgosolo, in carica dal 2009.



All’assemblea, che comprende il territorio della vecchia provincia di Nuoro, hanno partecipato circa ottanta coltivatori diretti in pensione. Oltre al presidente, è stato nominato anche il nuovo Consiglio, che sarà composto dai due vicepresidenti Anna Maria Luisa Pinna e Maria Itria Giovanna Secci e dai consiglieri Delia Murgioni, Antonio Michele Caboni, Salvatore Mulargia, Maria Turtas, Pierina Manca, Giovanna Piras, Rita Cugusi, Antonio Onorato Cannas, Maria Antonio Cossu, Angela Tadeu, Antonia Muggianu ed Angela Tegas. Oltre alla presidenza, anche il Consiglio è a larga maggioranza donna: ne conta oltre i due terzi.



Nella foto: Graziella Mulas ed Anna Maria Luisa Pinna