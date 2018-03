Condividi | Red 14:43 Parte dalla Gallura il nuovo “viaggio” musicale dei Tazenda. Debutta domani sera, all´Auditorium Comunale, “Dentro le parole”, il nuovo progetto di Gigi Camedda e Gino Marielli, con il cantante Nicola Nite, protagonisti anche venerdì 27 aprile al Teatro Comunale di San Gavino Monreale sotto le insegne del Cedac, per la Stagione 2017-18, sezione Musica, nell´ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna I Tazenda salpano da Arzachena



ARZACHENA - Un intrigante viaggio “Dentro le parole”, con il nuovo progetto musicale dei Tazenda, in tour nell'Isola sotto le insegne del Cedac per la Stagione 2017-18, Sezione Musica, nell'ambito del Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna. Gigi Camedda (piano e voce) e Gino Marielli (chitarra acustica, hang e voce) saranno protagonisti con Nicola Nite (voce leader e chitarra acustica) domani, venerdì 9 marzo, alle 21, sul palco dell'Auditorium Comunale diArzachena, e venerdì 27 aprile, alle 21, al Teatro Comunale di San Gavino Monreale, per un raffinato concerto-spettacolo in chiave rigorosamente acustica, tra antichi e nuovi successi.



Sul palco, oltre ai due fondatori dei Tazenda ed al cantante Nicola Nite, nuova “voce” della band, Marco Camedda(piano, djembè e darabouka), Massimo Cossu (chitarre acustiche, banjo e mandolino), Marco Garau (batteria e Cajón) e Massimo Canu (basso), per un'intrigante antologia di canzoni, dall'inedita “Dentro le parole”, scritta da Nicola Nite, Massimo Severo Sestu e Gino Marielli, a “Pitzinnos in sa gherra”, da “Carrasecare” alla hit “Cuore e vento”, da“Madre Terra” a “Amore Nou”. Un evento speciale per ripercorrere insieme agli artisti trent'anni di musica, dal primo album “Tazenda” (1988), che sintetizza la cifra stilistica del trio formato da Andrea Parodi, Gigi Camedda e Gino Marielli, in una felice mescolanza di sonorità contemporanee, echi e stilemi della tradizione dell'Isola con una forte vocazione identitaria, da cui scaturisce la scelta di esprimersi in limba.



