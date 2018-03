Condividi | Mariangela Pala 23:54 Il consigliere comunale Claudio Piras accusa l´amministrazione comunale per il ritardo sulla presentazione dei documenti relativi al bilancio di previsione Porto Torres: «bilancio, fuori tempo massimo»



PORTO TORRES - Non c’è traccia del bilancio di previsione nel Comune di Porto Torres. La data di approvazione del documento di programmazione e controllo dell’ente è stata prorogata dalla conferenza Stato-Città al 31 marzo.



«Ad oggi, a 23 giorni dalla data ultima, non abbiamo ricevuto nessuno schema di bilancio, idem per i revisori dei conti e parrebbe anche per la giunta, – accusa il consigliere comunale Claudio Piras - calcolando che i revisori hanno 15 giorni di tempo per valutare il bilancio, ed altri venti ne hanno i consiglieri comunali, siamo fuori tempo massimo». Il rischio è che si arrivi all’approvazione in extremis del bilancio senza che i consiglieri abbiano avuto la possibilità di studiare il documento di previsione finanziaria e di proporre eventuali emendamenti.



In calendario non è stata programmata alcuna convocazione della commissione competente per discutere delle varie voci e valutare i nuovi investimenti relativi al piano triennale dei lavori pubblici e le risorse derivanti dagli impegni di spesa degli anni precedenti. L’attenzione dei cittadini è particolarmente rivolta ai programmi e alle attività che l’amministrazione intende realizzare, e come ha intenzione di distribuire le risorse finanziarie nell’ambito della propria funzione di indirizzo e di programmazione. Commenti PORTO TORRES - Non c’è traccia del bilancio di previsione nel Comune di Porto Torres. La data di approvazione del documento di programmazione e controllo dell’ente è stata prorogata dalla conferenza Stato-Città al 31 marzo.«Ad oggi, a 23 giorni dalla data ultima, non abbiamo ricevuto nessuno schema di bilancio, idem per i revisori dei conti e parrebbe anche per la giunta, – accusa il consigliere comunale Claudio Piras - calcolando che i revisori hanno 15 giorni di tempo per valutare il bilancio, ed altri venti ne hanno i consiglieri comunali, siamo fuori tempo massimo». Il rischio è che si arrivi all’approvazione in extremis del bilancio senza che i consiglieri abbiano avuto la possibilità di studiare il documento di previsione finanziaria e di proporre eventuali emendamenti.In calendario non è stata programmata alcuna convocazione della commissione competente per discutere delle varie voci e valutare i nuovi investimenti relativi al piano triennale dei lavori pubblici e le risorse derivanti dagli impegni di spesa degli anni precedenti. L’attenzione dei cittadini è particolarmente rivolta ai programmi e alle attività che l’amministrazione intende realizzare, e come ha intenzione di distribuire le risorse finanziarie nell’ambito della propria funzione di indirizzo e di programmazione.