Ad Alghero, Le donne raccontano

ALGHERO - Fondazione Maria Carta e Azienda agrituristica Sa Mandra ancora insieme in un evento che vedrà la donna protagonista assoluta. Non a caso si svolgerà domani, giovedì 8 marzo, alle 18, nell'azienda agrituristica algherese.



Sarà un modo per stare insieme ed ascoltare storie di donne, imprenditrici, professioniste nella sanità, poetesse e giornaliste. Racconteranno le loro vite, le gioie e le delusioni che hanno vissuto fino al raggiungimento di un traguardo a lungo inseguito: diventare protagoniste nella loro professione e nella vita sociale cui ciascuna dedica da anni tempo e risorse per aiutare chi ne ha bisogno.



