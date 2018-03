Condividi | M.P. 21:09 E´ stato siglato questa mattina il protocollo d´intesa per l´esecuzione del programma alternanza scuola-lavoro tra l´Istituto tecnico nautico Paglietti e la Capitaneria di porto di Porto Torres La Capitaneria apre le porte agli studenti del Paglietti



PORTO TORRES - E' stato siglato questa mattina il protocollo d'intesa per l'esecuzione del programma alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto tecnico nautico Paglietti e la Capitaneria di porto di Porto Torres. Da anni infatti l'Istituto Paglietti attua percorsi didattici e formativi in collaborazione con le istituzioni. Nelle prossime settimane, quindi, un gruppo di studenti del Nautico faranno la loro prima esperienza lavorativa in Capitaneria. Per quattro giorni alla settimana saranno impegnati in un percorso formativo della durata di 400 ore complessive dal mese di marzo a maggio.



In quest'ottica, appunto, si inserisce l'intesa siglata questa mattina dal dirigente scolastico Francesco Sircana e dal comandante della Capitaneria Emilio Del Santo a conferma dei buoni risultati didattici

derivanti dallo stesso protocolio d'intesa firmato Io scorso anno.

L'esperienza formativa ogni settimana coinvolge 5 studenti per

ciclo della quarta e quinta classe che si alterneranno durante il progetto «con l'obiettivo di toccare con mano la realtà lavorativa partecipando, in maniera attiva, alle quotidiane attività condotte dalla Guardia Costiera, per diventare magari in un prossimo futuro professionisti della marina militare o di quella mercantile», ha detto

il Comandante Del Santo.



Nell'ambito del progetto «la scuola offrirà sia il personale che le dotazioni con l'obiettivo in futuro di attuare un piano di investimenti sull'hardware e sul software per potenziare le risorse della scuola», ha sottolineato il dirigente scolastico Sircana. I ragazzi vedranno arricchito il personale bagaglio culturale ed accresciute le competenze ed abilità in un settore affine al percorso di studi dì pertinenza.

