Ricca Giornata della donna a Sassari

SASSARI - Per la Giornata internazionale della donna, celebrata in tutto il mondo l'8 marzo, il Comune di Sassari ha patrocinato ed organizzato una serie di iniziative. Anche per la sua settima edizione, la Corsa in Rosa gode del supporto e del patrocinio dell'Amministrazione comunale per dire “No alla violenza sulle donne”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Currichisimagna, in collaborazione con il Comitato provinciale Uisp di Sassari, si svolgerà in quattro giornate, dedicate non solo al delicato tema della violenza di genere, ma anche alla valorizzazione ed alla promozione di iniziative e realtà locali che vedono la donna protagonista.



Domani, giovedì 8 marzo, dalle 17, a Casa Serena, si terrà una serata dedicata alla donna, con la lettura di brani, musica ed altre iniziative culturali. Saranno interpretati i testi più belli e significativi tra i tanti che sono stati inviati dalla cittadinanza a seguito dell'invito della residenza per anziane ed anziani di Via Pasubio. Sul palco, saliranno anche il Coro di Casa Serena e tanti artisti che ogni giorno animano la struttura. L'appuntamento è organizzato dal Comune di Sassari, in collaborazione con la Coopas ed è come sempre aperto a tutti. Nella Sala Consiglio di Palazzo Ducale, dalle 18, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le ragazze sono partite”, tratto dall'omonimo libro di Giacomo Mameli. La piéce, interpretata da Daniela Cossiga ed Antonella Masala e diretta da Sante Maurizi, racconta la storia “tzeraccas”, serve, partite dalla Sardegna verso Roma e Milano, nel secondo dopoguerra, per prestare servizio nelle case di famiglie benestanti.



Partirà da Palazzo Ducale, e sarà presentato nei prossimi giorni, il progetto Baby point Sardegna, promosso dal Centro nascita serena di Sassari e dall'associazione noiDonne 2005. Si tratta di un'iniziativa finalizzata alla promozione della pratica dell'allattamento al seno e nella sede del Municipio sorgerà uno spazio dedicato a questo. Un angolo accogliente dove una mamma, un papà, i nonni o chiunque ha l'esigenza di allattare, di nutrire o di cambiare la bambina o il bambino può trovare il comfort minimale adeguato alla necessità. Inoltre, il Comune di Sassari ha patrocinato la serie di iniziative organizzate dalla biblioteca universitaria e dall'associazione “Ma… donne”: un mese di eventi, che avranno come tema centrale la donna.



