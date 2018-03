Condividi | M.P. 17:21 Ipotesi di istituzione del “porta a porta” anche per gli esercizi. Richiesto il parere alla Asl Porto Torres: isole ecologiche via, ipotesi porta a porta



PORTO TORRES - L'amministrazione comunale sta valutando la rimozione delle isole ecologiche per le attività commerciali dislocate in alcune zone centrali della città. Il servizio in questi anni non ha fornito i risultati attesi e il Comune sta valutando un deciso cambio di rotta con l'introduzione del porta a porta anche negli esercizi pubblici.



Le isole ecologiche dislocate attualmente in piazza Bazzoni, in via Roma, in piazza Tola e nei giardini attorno al porto sono state spesso oggetto d'indiscriminato abbandono di rifiuti e, le numerose segnalazioni e interrogazioni lo hanno messo in evidenza . «Alcune persone, purtroppo, non rispettano le regole della differenziata – sottolinea l'assessora all'Ambiente, Cristina Biancu – e viene vanificato l'impegno della maggioranza dei cittadini che, invece, le osservano e contribuiscono a tenere pulito l'ambiente. Neanche le telecamere, che come previsto dal capitolato sono state acquistate dall'impresa che gestisce il servizio, risolverebbero il problema, poichè la gestione è complessa e gli incivili troverebbero altri spazi sul retro delle isole ecologiche in cui abbandonare i sacchetti, senza possibilità di intervento».



L'ipotesi di dotare i commercianti di badge per l'accesso ai contenitori, inoltre, secondo l'assessore non è tecnicamente percorribile. «Le strutture su cui andrebbe sistemata l'apparecchiatura elettronica, acquistate durante la precedente gestione, sono già in parte danneggiate e i costi per la manutenzione sarebbero elevati. Per questo riteniamo che la rimozione delle isole ecologiche sia l'ipotesi più plausibile e meno onerosa per le casse comunali. Abbiamo anche chiesto alla Asl un parere e non sono state espresse preclusioni sull'istituzione del porta a porta negli esercizi commerciali». In questi giorni l'amministrazione ha cominciato a dialogare con i commercianti del centro per ricevere i pareri sull'iniziativa.



