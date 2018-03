Condividi | Red 18:13 Venerdì, i maggiori esperti uroginecologi della Sardegna si riuniranno nell´aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel complesso biologico di Viale San Pietro Corso sulle patologie del pavimento pelvico femminile



SASSARI - Le patologie del pavimento pelvico femminile, l’incontinenza urinaria femminile ed il prolasso degli organi pelvici, saranno i temi portanti del corso in uroginecologia in programma venerdì 9 marzo, nell'Aula magna della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Sassari, nel complesso biologico di Viale San Pietro. Il corso, organizzato dall'Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari diretta da Salvatore Dessole, punta ad aumentare la “cultura uroginecologica”, con particolare riferimento alle terapie non invasive. All'incontro, che prenderà il via alle 9, sono stati coinvolti i maggiori esperti uroginecologi della Sardegna. I lavori saranno aperti dai saluti del rettore Massimo Carpinelli e del direttore generale dell'Aou di Sassari Antonio D'Urso.



Un corso multidisciplinare che vedrà alternarsi al tavolo dei relatori medici specialisti in ginecologia e ostetricia, in urologia, in chirurgia generale ed in colon-proctologia. Il confronto scientifico sarà aperto anche ad ostetriche e fisioterapisti, che evidenzieranno le diverse figure professionali coinvolte nella cura delle disfunzioni del pavimento pelvico. Due le sessioni previste nell'Aula magna, una mattutina ed una pomeridiana. Nella mattinata, medici ginecologi, ostetriche, chirurghi e fisioterapisti presenteranno l’inquadramento diagnostico-terapeutico con i percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (Pdta o anche “care pathway”) dell’incontinenza urinaria femminile e del prolasso degli organi pelvici. Nel pomeriggio, i chirurghi uroginecologi mostreranno i video degli interventi chirurgici di cura della dell’incontinenza urinaria e di ricostruzione dei difetti del pavimento pelvico. Sempre nel pomeriggio, ma nell'aula A, sarà presentato il percorso ostetrico di riabilitazione del pavimento pelvico per il trattamento non invasivo delle disfunzioni perineali.



Inoltre, gli argomenti riguarderanno sia la terapia riabilitativa e medica, sia i pro ed i contro dell'approccio chirurgico mininvasivo, alla luce anche dei dati provenienti dalle nuove pubblicazioni scintifiche. Saranno presentate le nuove terapie chirurgiche dell'incontinenza urinaria da sforzo. Poi, saranno discusse le innovative terapie del prolasso genitale che prevedono l'utilizzo di protesi di ultima generazione biocompatibili, efficaci nella risoluzione del difetto anatomico e funzionale e, al tempo stesso, sicure in mani esperte. L'incontro si svolge sotto l'egida dell'associazione italiana di Uroginecologia, con il patrocinio del dottorato di ricerca in Scienze Biomediche dell'Università di Sassari.