In diverse zone della città, l´acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l´igiene personale Acqua non potabile a Sassari: quartieri



SASSARI – In Viale Dante e nelle vie Napoli, Ferrucci, Milano, Verona, Catalocchino, Livorno, Tempio, Alghero, Savona, Torres, Galilei, Deffenu, Rizzeddu, Venezia, Deffenu, Duca degli Abruzzi, Roma, Asproni, Genova, IV novembre, Marsiglia, Civitavecchia, Fermi e Besta l'acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale.



Il sindaco di Sassari Nicola Sanna lo ha disposto oggi (martedì), con un'ordinanza a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della ATSSardegna. Dagli esami, è emerso che l'acqua della condotta non è conforme ai parametri dei trialometani.



Persiste il divieto anche nei quartieri di Luna e Sole (nelle vie Luna e Sole-Barzini, Stanis Manca, De Gasperi, Pastore, Basso, Cottoni, Mastino, Arquer, De Martis, Di Vittorio, Pittalis, Fratelli Cao, Giaccobbe, Ciasca, De Andrè e Zanetti), di Lu Fangazzu (in Viale Adua e nelle vie Dessì, Lu Fangazzu e Fadda). Ed ancora, a Carbonazzi (nelle vie Vardabasso, Siglienti, Melis, Forlanini, Ugo La Malfa, Nicolodi, Umana, Gurnerio, Sieni, Giagu, Carlo Felice, Chironi, Casu e Nenni) ed a Monte Rosello alto (nelle vie Pigliaru, Delledda,Delitala, Falchi, Marogna, Castiglia, Bertino, Frassetto, Pirino e Nievo).