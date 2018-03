Condividi | M.P. 17:39 Sono state, infatti, avviate dagli uffici comunali le procedure per affidare i lavori di ripristino attraverso l´impegno delle somme del rimborso pervenute di recente dall´assicurazione Passeggiata via Mare: ripristino dopo 4 mesi



PORTO TORRES - Dopo 4 mesi sarà ripristinato il tratto della passeggiata coperta di via Mare danneggiato qualche mese fa da un mezzo pesante. Sono state, infatti, avviate dagli uffici comunali le procedure per affidare i lavori di ripristino attraverso l'impegno delle somme del rimborso pervenute di recente dall'assicurazione.



«L'accesso iniziale alla passeggiata è interdetto al passaggio dal mese di ottobre per ragioni di sicurezza, a causa del parziale cedimento del tratto iniziale della struttura, dovuto all'impatto dell'automezzo. Dopo l'accertamento delle responsabilità effettuato dagli uomini del comando di Polizia locale – ricorda l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – l'Ufficio tecnico ha preso contatti con la compagnia assicurativa e ha predisposto un computo metrico estimativo, discusso con il perito». Qualche giorno fa la somma necessaria è stata liquidata dall'assicurazione ed è stato disposto l'affidamento dei lavori di ripristino.



L'incidente si era verificato il 30 ottobre. «Il fatto che il danno sia stato causato da terzi ha innescato una procedura burocratica che ha richiesto verifiche, controlli e perizie, prolungando i tempi dell'intervento. Ora che l'iter con la compagnia assicurativa è giunto al termine – conclude l'assessore – gli uffici possono avviare le procedure per il ripristino del tratto iniziale della passeggiata coperta»». Commenti PORTO TORRES - Dopo 4 mesi sarà ripristinato il tratto della passeggiata coperta di via Mare danneggiato qualche mese fa da un mezzo pesante. Sono state, infatti, avviate dagli uffici comunali le procedure per affidare i lavori di ripristino attraverso l'impegno delle somme del rimborso pervenute di recente dall'assicurazione.«L'accesso iniziale alla passeggiata è interdetto al passaggio dal mese di ottobre per ragioni di sicurezza, a causa del parziale cedimento del tratto iniziale della struttura, dovuto all'impatto dell'automezzo. Dopo l'accertamento delle responsabilità effettuato dagli uomini del comando di Polizia locale – ricorda l'assessore alle Manutenzioni, Alessandro Derudas – l'Ufficio tecnico ha preso contatti con la compagnia assicurativa e ha predisposto un computo metrico estimativo, discusso con il perito». Qualche giorno fa la somma necessaria è stata liquidata dall'assicurazione ed è stato disposto l'affidamento dei lavori di ripristino.L'incidente si era verificato il 30 ottobre. «Il fatto che il danno sia stato causato da terzi ha innescato una procedura burocratica che ha richiesto verifiche, controlli e perizie, prolungando i tempi dell'intervento. Ora che l'iter con la compagnia assicurativa è giunto al termine – conclude l'assessore – gli uffici possono avviare le procedure per il ripristino del tratto iniziale della passeggiata coperta»».