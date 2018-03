Condividi | Mariangela Pala 15:57 Soddisfazione nel gruppo consiliare del Movimento 5 stelle per il risultato delle Politiche Porto Torres, M5s: «i cittadini ci hanno premiato»



PORTO TORRES - Soddisfazione nel gruppo consiliare del Movimento 5 stelle per il risultato delle Politiche. «Per molti questa tornata elettorale era un referendum per l'amministrazione comunale di Porto Torres. Era impensabile anche per noi raggiungere lo stesso risultato del 2013, ed invece il M5S ha migliorato le preferenze. Tutti sappiamo quanto sia difficile ottenere questi risultati quando si sta al governo di una città in piena crisi economica. La fiducia del cittadini verrà ripagata raddoppiando l'impegno di tutti, consiglieri, assessori e sindaco» si legge nella nota.



A Porto Torres, per la Camera, sono state espresse circa 5000 preferenze e circa 4600 al Senato un 44,5 per cento. «Adesso puntiamo dritti dritti alle Regionali del prossimo anno - aggiungono - con il dovere di provare a vincere per tutti i cittadini che ci hanno sostenuto in questi anni».