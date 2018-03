Condividi | G.I. 10:02 Nonostante campeggi la zona pedonale, la piazza su cui si affaccia il Teatro Civico di Alghero continua ad essere scambiata per parcheggio da alcuni residenti. Le lamentele di altri abitanti che non sopportano più le cattive abitudini e i mancati controlli Macchine e furgoni invadono Piazza Teatro



ALGHERO - Mattina, pomeriggio, sera e notte. Estate o inverno. Passano i mesi e le stagioni ma la situazione non migliora. In realtà qualcosa è cambiato nel centro storico di Alghero, dove la piazza su cui si affaccia la chiesa Patrono della città, San Michele, si accinge a cambiare look ed ospitare i pedoni anziché le macchine parcheggiate. Ma questo non vale per la caratteristica Piazza del Teatro. A distanza di dieci mesi, una nuova denuncia [



Sulla carta area pedonale, nella realtà adibita a stallo per mezzi a qualsiasi ora del giorno e della notte: auto, furgoni e moto trovano spazio perfino col teatro aperto. Per non parlare di tutte le vie limitrofe alla Cattedrale. Un vero e proprio paradosso, inspiegabile perfino per molti residenti, se si considera che in altre zone della città i divieti di sosta vengono puntualmente sanzionati.



Cosa che non succede in zone sensibili e pregiate del centro storico algherese. Da segnalare che molte delle lamentele arrivano proprio da abitanti della città vecchia (evidentemente più avvezzi al rispetto delle regole), che denunciano le discutibili abitudini di altri residenti, puntando il dito però sui mancati controlli.



Nella foto: auto parcheggiate in Piazza del Teatro ad Alghero Commenti ALGHERO - Mattina, pomeriggio, sera e notte. Estate o inverno. Passano i mesi e le stagioni ma la situazione non migliora. In realtà qualcosa è cambiato nel centro storico di Alghero, dove la piazza su cui si affaccia la chiesa Patrono della città, San Michele, si accinge a cambiare look ed ospitare i pedoni anziché le macchine parcheggiate. Ma questo non vale per la caratteristica Piazza del Teatro. A distanza di dieci mesi, una nuova denuncia [ LEGGI ].Sulla carta area pedonale, nella realtà adibita a stallo per mezzi a qualsiasi ora del giorno e della notte: auto, furgoni e moto trovano spazio perfino col teatro aperto. Per non parlare di tutte le vie limitrofe alla Cattedrale. Un vero e proprio paradosso, inspiegabile perfino per molti residenti, se si considera che in altre zone della città i divieti di sosta vengono puntualmente sanzionati.Cosa che non succede in zone sensibili e pregiate del centro storico algherese. Da segnalare che molte delle lamentele arrivano proprio da abitanti della città vecchia (evidentemente più avvezzi al rispetto delle regole), che denunciano le discutibili abitudini di altri residenti, puntando il dito però sui mancati controlli.Nella foto: auto parcheggiate in Piazza del Teatro ad Alghero