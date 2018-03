Condividi | A.S. 17:00 Oltre al sassarese Gavino Manca (Pd), lasceranno gli scranni di via Roma, Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis (Forza Italia) e il sardista eletto grazie all´accordo con la Lega, Christian Solinas In Parlamento 4 consiglieri regionali



CAGLIARI - Non solo l'algherese Raimondo Cacciotto. All'indomani delle elzioni politiche saranno in tutto quattro i neo consiglieri regionali che faranno ingresso nel parlamento sardo. Gli altri tre sono Gianni Lampis, Stefano Coinu e Nanni Lancioni. Subentrano ai quattro ex consiglieri eletti a Montecitorio, sui 12 candidati tra Camera e Senato. Si tratta di Gavino Manca (Pd), Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis (Fi) e il sardista eletto grazie all'accordo con la Lega, Christian Solinas.