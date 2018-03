Condividi | Red 16:16 «Come abbiamo detto, il nostro 3percento è il primo chilometro di una maratona che proseguiremo. Ci hanno affiancato tanti sardi che ci hanno dimostrato affetto ed entusiasmo. Continuiamo con loro» «Continuiamo con Autodeterminatzione»



CAGLIARI - «Il nostro è un risultato importante per una lista nata poco più di un mese e mezzo fa. Come abbiamo detto e ripetuto in tante occasioni, questa campagna elettorale per noi è solo il primo chilometro di una maratona appena iniziata». Così il portavoce Anthony Muroni commenta il risultato della prima prova elettorale di AutodetermiNatzione, la lista che mette assieme per la prima volta le storiche sigle indipendentiste ed autonomiste isolane. «Per noi, le Politiche italiane non erano i 100metri, e nemmeno l’ultimo chilometro della maratona. Per noi era l’inizio di un lungo percorso. Per ora facciamo gli auguri ai 5 stelle. E soprattutto ai sardi».



«La Sardegna ha espresso un plebiscito per il Movimento e, a seguire, per Salvini. I sardi (giustamente arrabbiati con Pd e Forza Italia per i disastri degli ultimi venticinque anni) non hanno voluto sentire ragioni. Ne riguardo alla consistenza dei candidati grillini delegati a rappresentarci a Roma, ne sulla sostanziale inutilità dei voti sardi nel calderone italiano. Infatti, i voti isolani non hanno spostato nulla. E l'Italia sarà sostanzialmente ingovernabile, come abbiamo cercato di spiegare durante la campagna elettorale», prosegue Muroni, «mentre avevamo l’occasione di creare il “caso Sardegna”».



«Progetto Autodeterminatzione ha costruito un metodo, una rete, una organizzazione, dei gruppi di lavoro. Quello di questo mese è un percorso compiuto soprattutto dai tanti “carrabusi”, come da subito hanno iniziato a chiamarsi i nostri attivisti e supporter. Sono loro la nostra forza. Sono le persone, nella maggior parte dei casi ragazzi, che hanno studiato le problematiche del territorio, che hanno avanzato proposte, che hanno organizzato eventi e chiamato i candidati sul territorio. I candidati e i carrabusi non hanno corso i 100metri, ma una maratona. Hanno iniziato con serietà e tenacia il primo chilometro, senza fare compromessi con i partiti italiani, senza vendere i principi, senza indulgere a razzismi e qualunquismi». AutodetermiNatzione ripartirà dai territori, forte del risultato ottenuto ieri (domenica) e della sua voglia di continuare a impegnarsi nella costruzione del “caso Sardegna”, sul modello corso e catalano. «Siamo già al lavoro - conclude Muroni - insieme alle migliaia di sardi che ci hanno dato fiducia. E alle altre migliaia che hanno promesso di farcela nel futuro prossimo».



Nella foto: Anthony Muroni Commenti CAGLIARI - «Il nostro è un risultato importante per una lista nata poco più di un mese e mezzo fa. Come abbiamo detto e ripetuto in tante occasioni, questa campagna elettorale per noi è solo il primo chilometro di una maratona appena iniziata». Così il portavoce Anthony Muroni commenta il risultato della prima prova elettorale di AutodetermiNatzione, la lista che mette assieme per la prima volta le storiche sigle indipendentiste ed autonomiste isolane. «Per noi, le Politiche italiane non erano i 100metri, e nemmeno l’ultimo chilometro della maratona. Per noi era l’inizio di un lungo percorso. Per ora facciamo gli auguri ai 5 stelle. E soprattutto ai sardi».«La Sardegna ha espresso un plebiscito per il Movimento e, a seguire, per Salvini. I sardi (giustamente arrabbiati con Pd e Forza Italia per i disastri degli ultimi venticinque anni) non hanno voluto sentire ragioni. Ne riguardo alla consistenza dei candidati grillini delegati a rappresentarci a Roma, ne sulla sostanziale inutilità dei voti sardi nel calderone italiano. Infatti, i voti isolani non hanno spostato nulla. E l'Italia sarà sostanzialmente ingovernabile, come abbiamo cercato di spiegare durante la campagna elettorale», prosegue Muroni, «mentre avevamo l’occasione di creare il “caso Sardegna”».«Progetto Autodeterminatzione ha costruito un metodo, una rete, una organizzazione, dei gruppi di lavoro. Quello di questo mese è un percorso compiuto soprattutto dai tanti “carrabusi”, come da subito hanno iniziato a chiamarsi i nostri attivisti e supporter. Sono loro la nostra forza. Sono le persone, nella maggior parte dei casi ragazzi, che hanno studiato le problematiche del territorio, che hanno avanzato proposte, che hanno organizzato eventi e chiamato i candidati sul territorio. I candidati e i carrabusi non hanno corso i 100metri, ma una maratona. Hanno iniziato con serietà e tenacia il primo chilometro, senza fare compromessi con i partiti italiani, senza vendere i principi, senza indulgere a razzismi e qualunquismi». AutodetermiNatzione ripartirà dai territori, forte del risultato ottenuto ieri (domenica) e della sua voglia di continuare a impegnarsi nella costruzione del “caso Sardegna”, sul modello corso e catalano. «Siamo già al lavoro - conclude Muroni - insieme alle migliaia di sardi che ci hanno dato fiducia. E alle altre migliaia che hanno promesso di farcela nel futuro prossimo».Nella foto: Anthony Muroni