Libri: Nemapress vola in Penisola

ALGHERO - Due importanti avvenimenti librari attendono la Nemapress in questo mese. Infatti, la casa editrice algherese sarà presente con la propria produzione a due eventi in svolgimento contemporaneamente a Roma ed a Milano. A Roma, giovedì 8 marzo, nella Casa internazionale delle donne si inaugura Feminism, Fiera dell’editoria femminile, che durerà fino a domenica 11. Per la prima volta in Italia una manifestazione tutta incentrata sull’editoria femminile, che focalizzerà l’attenzione sui punti fondamentali della produzione e della pubblicazione di un libro da parte delle autrici e delle editrici italiane.



Nella giornata inaugurale, che coincide con la Festa delle Donne, il direttore editoriale Nemapress Neria De Giovanni presenterà “Ilaria Drago e le donne che non si arrendono”, una performance della nota attrice teatrale tratta dai suoi testi, “L’inquietudine della bestia” (poesie) e “Di polvere e di resurrezioni” (teatro), pubblicati entrambi nelle collane Nemapress. Nello stand, ci sarà posto anche per tutta la ricca produzione di autrici Nemapress, dalla stessa De Giovanni (con la sua ultima pubblicazione, “Tacita Muta, la Dea del silenzio”, ed una vasta selezione delle sue opere), alle poetesse Anna Manna, Tiziana Grassi, Iole Chessa Olivares, dai testi teatrali di Liliana Cantatore, Camilla Migliore, Antonetta Carrabs, ai romanzi di Maria Teresa Petrini, Piera Porcu ed alle altre autrici che concorrono a qualificare la produzione al femminile targata Nemapress.



