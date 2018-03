Condividi | Red 13:46 In occasione dell´8 marzo, l´Asd Difesa personale e sport affini di Alghero ha organizzato una lezione gratuita introduttiva alla prevenzione e sicurezza personale, complementare ai convegni sulla violenza di genere ed ai corsi di educazione al rispetto, peraltro importanti e necessari, a cui farà seguito un minicorso introduttivo gratuito di un mese 8 Marzo: prevenzione e sicurezza personale



ALGHERO - In occasione dell'8 marzo, Festa della donna, l'Asd Difesa personale e sport affini di Alghero ha organizzato una lezione gratuita introduttiva alla prevenzione e sicurezza personale, complementare ai convegni sulla violenza di genere ed ai corsi di educazione al rispetto, peraltro importanti e necessari, a cui farà seguito un minicorso introduttivo gratuito di un mese. Argomenti che verranno presi in esame durante il corso: Elementi della prevenzione in situazioni ad alto indice di rischio; Modalità con cui si attualizza un'aggressione; Concetto della “distanza di sicurezza”; Analisi e gestione della risposta fisiologica allo stress; Reazioni istintive e soluzioni difensive “educate”; Studio dei bersagli “non allenabili”; Le “armi” del corpo; Uso degli oggetti comuni come armi di difesa e offesa; Studio e utilizzo delle percussioni in funzione della distanza e del bersaglio; Riproduzione di scenari verosimili.



A condurre la lezione ed il successivo corso sarà Pier Giovanni Farre, responsabile per la Sardegna della Ikm-Gabi Noah, organizzazione internazionale del sistema di difesa personale israeliano Krav Maga, già direttore tecnico dei due corsi organizzati dalla Commissione Pari opportunità della Amministrazione provinciale di Sassari intitolati “Donna: Impara, Previeni, Difenditi”,che ebbero grande successo e vasta eco sugli organi di informazione regionali ed il cui format, come facilmente verificabile con una rapida ricerca su internet, fu “fonte di ispirazione” negli anni successivi per enti e privati a livello nazionale. Il metodo utilizzato sarà il Krav Maga, disciplina di difesa personale basata su princìpi scientifici di anatomia, fisiologia e meccanica del movimento del corpo umano, ideata e plasmata negli anni da Imi Lichtenfeld, il suo fondatore, il cui obiettivo è preparare le persone comuni ad evitare e, quando non possibile, affrontare un’aggressione per tutelare la propria incolumità, e il cui lavoro è stato proficuamente portato avanti, dopo la sua scomparsa, dai principali collaboratori, uno dei quali è il maestro Gabi Noah, fondatore e direttore della International Krav Maga.



La lezione, a cui farà seguito un corso introduttivo, dedicata alle donne, ma aperta anche agli uomini, avrà luogo a Sassari giovedì 8 marzo, alle 18, nella palestra dell’Itas “S.Ruju”, in Via Sardegna (tra Via Porcellana e Viale Italia), e ad Alghero, venerdì 9, alle 20, nella palestra del Liceo Scientifico “E.Fermi”, in Via XX settembre. Per partecipare, occorre abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. L'iscrizione è obbligatoria. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, si può telefonare al numero 320/2237250.



