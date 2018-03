Condividi | Red 5:50 Dinamiche simili nelle due Camere. In entrambe, Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre la Coalizione di Centrodestra raccoglie complessivamente più voti. Male il Centrosinistra, con il Pd sotto il 20percento ElezioniLive, ecco i dati reali

M5S primo partito, Centrodestra avanti, cala il Pd



ALGHERO - Dinamiche simili nelle due Camere. In entrambe, Il Movimento 5 Stelle è il primo partito, mentre la Coalizione di Centrodestra raccoglie complessivamente più voti. Male il Centrosinistra, con il Pd sotto il 20percento.



Senato della Repubblica (40.715 sezioni su 61.401)

Uninominale.

Centrodestra 7.224.352 voti 37,42%

Movimento 5 Stelle 6.041.440 voti 31,29%

Centrosinistra 4.604.125 voti 23,85%

Liberi e Uguali 649.230 voti 3,24%

Potere al popolo 210.926 voti 1,09%

Casapound Italia 160.162 voti 0,82%

Il popolo della famiglia 135.081 voti 0,69%

Progetto Autodeterminatzione 13.148 voti 0,06%



Proporzionale.

Lega 3.423.726 voti 18,41%

Forza Italia 2.640.842 voti 14,20%

Fratelli d'Italia 786.040 voti 4,22%

Noi con l'Italia-Udc 219.293 voti 1,17%

Movimento 5 Stelle 5.757.254 voti 30,97%

Partito Democratico 3.686.603 voti 19,83%

+Europa con Bonino 459.571 voti 2,47%

Italia Europa Insieme 100.374 voti 0,54%

Civica Popolare Lorenzin 89.847 voti 0,48%

Svp-Patt 84.067 voti 0,45%

Liberi e Uguali 603.913 voti 3,24%

Potere al Popolo 198.214 voti 1,06%

Casapound Italia 150.908 voti 0,81%

Il popolo della famiglia 126.341 voti 0,67%

Progetto Autodeterminatzione 12.351 voti 0,06%



Camera dei Deputati (29.126 sezioni su 61.401)

Uninominale.

Centrodestra 5.359.276 voti 36,95%

Movimento 5 Stelle 4.481.508 voti 30,9%

Centrosinistra 3.539.779 voti 24,41%

Liberi e Uguali 515.800 voti 3,55%

Potere al popolo 177.214 voti 1,22%

Casapound Italia 132.234 voti 0,91%

Il popolo della famiglia 97.907 voti 0,67%

Progetto Autodeterminatzione 8.027 voti 0,05%



Proporzionale.

Lega 2.629.017 voti 18,84%

Forza Italia 1.866.443 voti 13,37%

Fratelli d'Italia 585.165 voti 4,19%

Noi con l'Italia-Udc 164.558 voti 1,17%

Movimento 5 Stelle 4.271.752 voti 30,61%

Partito Democratico 2.788.942 voti 19,98%

+Europa con Bonino 387.771 voti 2,77%

Italia Europa Insieme 79.179 voti 0,56%

Svp-Patt 71.555 voti 0,51%

Civica Popolare Lorenzin 65.284 voti 0,46%

Liberi e Uguali 477.346 voti 3,42%

Potere al Popolo 166.214 voti 1,19%

Casapound Italia 124.522 voti 0,89%

Il popolo della famiglia 91.809 voti 0,65%

Progetto Autodeterminatzione 7.591 voti 0,05%



