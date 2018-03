Condividi | Red 16:48 L´uomo, già noto alle Forze dell´ordine, è stato deferito dalla Polizia di Stato all´Autorità giudiziaria per furto aggravato Furto a Siniscola: pizzicato il colpevole



SINISCOLA – La Polizia di Stato ha individuato l'autore del furto ai danni di una cittadina di Siniscola, messo a segno alcuni giorni fa vicino al parcheggio del cimitero. La malcapitata aveva lasciato la propria borsetta nella macchina, in custodia al marito invalido, rimasto all’interno dell’abitacolo in attesa che la moglie andasse a trovare i propri cari defunti.



Il malvivente, già noto alle Forze dell'ordine, apriva la portiera dell’auto e si impossessava della borsetta, approfittando dell’impossibilità di essere fermato dall’uomo. Immediato l’arrivo sul posto delle volanti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Siniscola.



Le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria hanno permesso di individuarne l'autore, la cui responsabilità è stata confermata anche da perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati rinvenuti gli abiti verosimilmente utilizzati dal malvivente nel giorno del furto, riconosciuti dai poliziotti nelle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Da qui, l'immediato deferimento all'Autorità giudiziaria dell'uomo per furto aggravato.