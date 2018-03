Condividi | Red 15:42 Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l´impiego delle unità cinofile, hanno effettuato diversi controlli nella stazione degli autobus di Cagliari, in Piazza Matteotti. Sequestrati 103,8grammi di hashish, 68,7grammi di marijuana, 0,6grammi di cocaina e 1135euro. Denunciata una ragazza, mentre tre persone sono state segnalate alla Prefettura Droga a Cagliari: arrestato un 17enne



CAGLIARI - Durante le attività di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con l'impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nelle ultime ore, diversi controlli nella stazione degli autobus di Cagliari, in Piazza Matteotti. In particolare, i finanzieri hanno individuato un 17enne ed una 21enne trovati in possesso di 100,9grammi di hashish, 0,6grammi di cocaina e quattro “grinder”.



I controlli sono proseguiti anche nelle loro abitazioni. A casa del minorenne, sono stati trovati 66,7grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un taglierino e 1135euro in contanti. Il ragazzo veniva quindi tratto in arresto e la sostanza stupefante sequestrata. Invece, la perquisizione a casa della ragazza permetteva di trovare 2grammi di marijuana ed un grammo di hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e la ragazza denunciata a piede libero.



Ulteriori controlli, effettuati sempre nella stazione degli autobus, hanno consentito di individuare complessivamente 1,9grammi di hashish in possesso di tre ragazzi di età compresa tra i diciannove ed i ventitre anni. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate ed i giovani segnalati alla Prefettura di Cagliari.