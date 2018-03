Condividi | A.S. 11:15 Il fuoco, divampato con tutta probabilità da uno scantinato, ha interessato il piano terra e i balconi della caratteristica palazzina che si affaccia sul lungomare di Alghero Fiamme nella notte in Lungomare Valencia



ALGHERO - Fiamme nella notte ad Alghero. Il fuoco, divampato intorno alle 5 per cause in corso di accertamento, sarebbe partito dal sottopiano di una delle caratteristiche palazzine che si affacciano sul Lungomare Valencia (nella foto). Dallo scantinato hanno successivamente interessato il piano terra e i balconi esterni. A dare l'allarme alcuni residenti della zona e diversi passanti, spaventati dalle fiamme: immediato così l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'immobile. Secondo le prime indiscrezioni al momento dell'incendio in casa non dormiva nessuno.



