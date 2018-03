Condividi | S.O. 10:57 L’Ats Sardegna - Assl Sassari si scusa per il disagio e ringrazia tutte le pazienti che, contattate telefonicamente, hanno accettato di effettuare la prestazione sanitaria presso il Servizio di Radiologia Territoriale del Poliambulatorio Conti di Sassari Ozieri, riprendono le visite senologiche



OZIERI - Nel Servizio di Radiologia Diagnostica dell’Ospedale Segni di Ozieri é ripresa l'attività del Settore di Senologia. Le visite sono state riattivate al termine della criticità che ha investito il reparto.



«L’Ats Sardegna - Assl Sassari si scusa per il disagio e ringrazia tutte le pazienti che, contattate telefonicamente, hanno accettato di effettuare la prestazione sanitaria presso il Servizio di Radiologia Territoriale del Poliambulatorio Conti di Sassari e presso il Presidio Sanitario di Thiesi» si legge nella nota stampa.



La riprogrammazione delle visite su un'altra sede è stata l'azione con la quale l'Ats Sardegna - l'Assl di Sassari ha assicurato la continuità nell'assistenza sanitaria a fronte di un evento straordinario. Si ricorda che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Sassari resta a disposizione dell’utenza al numero 079/2084490, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Commenti OZIERI - Nel Servizio di Radiologia Diagnostica dell’Ospedale Segni di Ozieri é ripresa l'attività del Settore di Senologia. Le visite sono state riattivate al termine della criticità che ha investito il reparto.«L’Ats Sardegna - Assl Sassari si scusa per il disagio e ringrazia tutte le pazienti che, contattate telefonicamente, hanno accettato di effettuare la prestazione sanitaria presso il Servizio di Radiologia Territoriale del Poliambulatorio Conti di Sassari e presso il Presidio Sanitario di Thiesi» si legge nella nota stampa.La riprogrammazione delle visite su un'altra sede è stata l'azione con la quale l'Ats Sardegna - l'Assl di Sassari ha assicurato la continuità nell'assistenza sanitaria a fronte di un evento straordinario. Si ricorda che l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di Sassari resta a disposizione dell’utenza al numero 079/2084490, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.