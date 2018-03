Condividi | A.S. 12:04 In occasione della Festa della donna il Comune di Sassari ospita a Palazzo Ducale, nella Sala del Consiglio Comunale, la piéce, promossa dalla Commissione Pari Opportunità: "Le ragazze sono partite" Palazzo Ducale fa Festa per la donna



SASSARI - Si chiamano Pietrina, Clelia, Evelina, Maretta, Erminia, Bonaria, Silvana, Carrula. Sono "tzeraccas”, serve, partite dalla Sardegna verso Roma e Milano, nel secondo dopoguerra, per prestare servizio presso alcune famiglie benestanti. Le storie di queste donne sono raccontate nel libro di Giacomo Mameli "Le ragazze sono partite", che è diventato uno spettacolo, interpretato da Daniela Cossiga e Antonella Masala e diretto da Sante Maurizi.



In occasione della Festa della donna il Comune di Sassari ospita a Palazzo Ducale, nella Sala del Consiglio Comunale, la piéce, promossa dalla Commissione Pari Opportunità. Lo spettacolo andrà in scena alle ore 18 dell'8 marzo, in conclusione dei lavori del Consiglio.



È un intreccio di storie, quello tessuto da Giacomo Mameli nel libro, edito nel 2015. Sante Maurizi, che firma l'adattamento oltre che la regia, salvaguarda, nel testo teatrale, la struttura polifonica scelta dall'autore, ambientando lo spettacolo non in un luogo ma in un tempo, quello della preparazione del pasto. Un mangiadischi, pentole, farina, piatti, abiti e valigie "arredano" questa durata, cercando di utilizzare i mezzi propri di un teatro "povero".