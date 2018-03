Condividi | M.P. 20:22 Il Gsd Key Estate Porto Torres chiude il campionato di Serie A di basket in carrozzina cedendo allo Special Bergamo Sport Montello con il punteggio di 61-72 Gsd Porto Torres chiude il campionato con una sconfitta



PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres chiude il campionato di Serie A di basket in carrozzina cedendo allo Special Bergamo Sport Montello con il punteggio di 61-72. Gara ininfluente per il Gsd, che aveva centrato la matematica salvezza già dalla scorsa settimana, è stata invece fondamentale per Bergamo. Con la loro vittoria, unita alla concomitante sconfitta del Gradisca sul campo di Varese, gli orobici si sono assicurati la permanenza nella massima serie.



Partita per lunghi tratti equilibrata, con sprint finale dei lombardi.

Dopo un primo 4-0 degli ospiti, il Gsd prende le misure al match e, piano piano, si risolleva. Trascinato da Falchi, Puggioni e Gharibloo, coglie il pareggio sul 10-10, a 4’04” dalla prima sirena e allunga poi fino al 14-10. Chiude il periodo un parziale di 7-0 degli ospiti, per il 14-17. Botta e risposta tra le due squadre in avvio di secondo quarto, poi è Bergamo a provare la fuga. Magvin e Pedretti portano gli ospiti sul 27-19, quando mancano 7’17” all’intervallo. Ancora Puggioni, Falchi e Gharibloo ricuciono parzialmente il gap, fino ad arrivare in alcune circostanze sul -4, poi si va negli spogliatoi sul 39-33 orobico.



Il terzo quarto vede la Key Estate decisa a tornare totalmente in partita. I turritani recuperano pian piano lo svantaggio e mettono il naso avanti con una tripla di Puggioni a 3’52” dalla prima sirena, sul 47-45. Falchi realizza un tiro libero che dà al GSD il 48-45, poi Carrara e Pedretti risollevano le sorti degli ospiti e si va agli ultimi 10’ sul 51-48 per i bergamaschi. Nei primissimi minuti dell’ultimo quarto le due squadre rimangono vicine, poi è lo Special Bergamo Sport Montello a sprintare e ad andare su vantaggi in doppia cifra che le consegnano i due punti della salvezza.



Gsd Key Estate Porto Torres – Special Bergamo Sport Montello 61-72 (14-17, 19-22, 15-12, 13-21)



Gsd Key Estate Porto Torres (25/55, 1/4, 8/14 T.L.) – Gharibloo 18 (7/16, 4/6 t.l.), Puggioni 15 (6/12, 1/4), Canu 5 (2/6, 1/2 t.l.), Falchi 23 (10/20, 3/6 t.l.), Ion (0/1 da 2), Elia. All. Sene



