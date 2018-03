Condividi | Red 22:12 A breve, verrà pubblicato dalla Regione autonoma della Sardegna il bando per il rinnovo degli arredi e delle attrezzature scolastiche Iscol@: 2milioni per manutenzione straordinaria



CAGLIARI - Un altro importante risultato viene raggiunto nell’ambito di Iscol@, il piano straordinario per l’edilizia scolastica promosso dalla Giunta Pigliaru. L'Unità di progetto, istituita nella Presidenza della Regione, ha dato mandato a Cassa Depositi e prestiti di trasferire a ventuno enti, tra Province e Comuni, altri 2,3milioni di euro per quarantatre interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti istituti scolastici. Entro la fine di marzo, le risorse saranno nella disponibilità degli enti locali per realizzare le azioni previste. I 2,3milioni rientrano nel contratto di prestito stipulato dall'Unità di progetto e da Cassa Depositi e prestiti per una cifra di oltre 31milioni di euro indirizzata alla realizzazione di opere nel campo dell'edilizia scolastica. Le nuove risorse vengono destinate ad interventi programmati in tutta l’Isola.



In particolare, vengono assegnati 300mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle scuole di Arbus; 146mila euro per interventi di manutenzione nella scuola elementare di Narcao; 142mila euro per l’adeguamento alle norme in materia di prevenzione degli incendi e del risparmio energetico in alcuni istituti della Provincia di Sassari; 128mila euro al Comune di Ollolai per l’efficientamento energetico dell’edificio che è la sede delle Elementari e delle Medie; 118mila euro al Comune di Selargius per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto; 109mila euro per la ristrutturazione del fabbricato che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado a Tissi; 106mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’edificio che ospita il Liceo Scientifico di Seui.



Nei prossimi giorni, la Giunta regionale darà impulso alla linea di azione per il rinnovo di arredi ed attrezzature delle scuole. Un investimento di circa 30milioni per rispondere alle esigenze di quattrocento istituti. L’intervento sarà presentato ufficialmente mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alla Fiera di Cagliari. nel corso della manifestazione Iscol@ design, dedicata agli arredi ed alle attrezzature tecnologiche scolastiche e caratterizzata da incontri, mostre e seminari con gli esperti del settore.



Prevede due assi di intervento: riqualificazione e costruzione di nuove scuole. Per le azioni che riguardano l’edilizia scolastica, finora sono stati stanziati 294milioni di euro. Dal 2014 ad oggi, oltre 150mila ragazze e ragazzi frequentano scuole più sicure e decorose e più efficienti sul piano energetico. Tutto questo ha avuto positive ripercussioni sul sistema delle imprese: grazie ad Iscol@, infatti, sono stati aperti 1.500 cantieri, con oltre 4mila occupati. Commenti CAGLIARI - Un altro importante risultato viene raggiunto nell’ambito di Iscol@, il piano straordinario per l’edilizia scolastica promosso dalla Giunta Pigliaru. L'Unità di progetto, istituita nella Presidenza della Regione, ha dato mandato a Cassa Depositi e prestiti di trasferire a ventuno enti, tra Province e Comuni, altri 2,3milioni di euro per quarantatre interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti istituti scolastici. Entro la fine di marzo, le risorse saranno nella disponibilità degli enti locali per realizzare le azioni previste. I 2,3milioni rientrano nel contratto di prestito stipulato dall'Unità di progetto e da Cassa Depositi e prestiti per una cifra di oltre 31milioni di euro indirizzata alla realizzazione di opere nel campo dell'edilizia scolastica. Le nuove risorse vengono destinate ad interventi programmati in tutta l’Isola.In particolare, vengono assegnati 300mila euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle scuole di Arbus; 146mila euro per interventi di manutenzione nella scuola elementare di Narcao; 142mila euro per l’adeguamento alle norme in materia di prevenzione degli incendi e del risparmio energetico in alcuni istituti della Provincia di Sassari; 128mila euro al Comune di Ollolai per l’efficientamento energetico dell’edificio che è la sede delle Elementari e delle Medie; 118mila euro al Comune di Selargius per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di Via Ariosto; 109mila euro per la ristrutturazione del fabbricato che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado a Tissi; 106mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza dell’edificio che ospita il Liceo Scientifico di Seui.Nei prossimi giorni, la Giunta regionale darà impulso alla linea di azione per il rinnovo di arredi ed attrezzature delle scuole. Un investimento di circa 30milioni per rispondere alle esigenze di quattrocento istituti. L’intervento sarà presentato ufficialmente mercoledì 21 e giovedì 22 marzo alla Fiera di Cagliari. nel corso della manifestazione Iscol@ design, dedicata agli arredi ed alle attrezzature tecnologiche scolastiche e caratterizzata da incontri, mostre e seminari con gli esperti del settore.Prevede due assi di intervento: riqualificazione e costruzione di nuove scuole. Per le azioni che riguardano l’edilizia scolastica, finora sono stati stanziati 294milioni di euro. Dal 2014 ad oggi, oltre 150mila ragazze e ragazzi frequentano scuole più sicure e decorose e più efficienti sul piano energetico. Tutto questo ha avuto positive ripercussioni sul sistema delle imprese: grazie ad Iscol@, infatti, sono stati aperti 1.500 cantieri, con oltre 4mila occupati.