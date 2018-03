Condividi | Red 14:06 Continua l´impegno della Polizia di Stato nella provincia di Nuoro con l´attuazione di un´altra operazione di polizia ad alto impatto, pianificata tra lunedì e mercoledì dal Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine e finalizzata a prevenire il verificarsi di episodi di illegalità diffusa, con specifico riferimento alle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale, irregolarità e degrado urbano Operazione Security breath nel Nuorese



NUORO - Continua l'impegno della Polizia di Stato nella provincia di Nuoro con l'attuazione di un'altra operazione di polizia ad alto impatto, “Security breath”, pianificata tra lunedì e mercoledì dal Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine e finalizzata a prevenire il verificarsi di episodi di illegalità diffusa, con specifico riferimento alle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale, irregolarità e degrado urbano. Sono state messe in campo pttanta pattuglie ed impiegati 166 poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Nuoro e dei suoi sette Commissariati di Pubblica sicurezza (Gavoi, Lanusei, Macomer, Orgosolo, Ottana, Siniscola e Tortolì), con il concorso del personale della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione crimine Sardegna.



337 i veicoli sottoposti ad accertamenti di polizia e 603 le persone controllate. Sono stati effettuati sei sequestri di sostanza stupefacente e rilevate quattro contravvenzioni al Testo Unico di leggi di Pubblica sicurezza e nove al Codice della strada.



Inoltre, personale della Divisione Pasi e degli omologhi uffici dei Commissariati di Pubblica sicurezza della provincia ha svolto numerosi e mirati controlli amministrativi negli esercizi pubblici e nei luoghi di ritrovo per il contrasto all'abusivismo commerciale. Commenti NUORO - Continua l'impegno della Polizia di Stato nella provincia di Nuoro con l'attuazione di un'altra operazione di polizia ad alto impatto, “Security breath”, pianificata tra lunedì e mercoledì dal Servizio Controllo del territorio della Direzione centrale anticrimine e finalizzata a prevenire il verificarsi di episodi di illegalità diffusa, con specifico riferimento alle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale, irregolarità e degrado urbano. Sono state messe in campo pttanta pattuglie ed impiegati 166 poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Nuoro e dei suoi sette Commissariati di Pubblica sicurezza (Gavoi, Lanusei, Macomer, Orgosolo, Ottana, Siniscola e Tortolì), con il concorso del personale della Squadra Mobile, della Digos, della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione crimine Sardegna.337 i veicoli sottoposti ad accertamenti di polizia e 603 le persone controllate. Sono stati effettuati sei sequestri di sostanza stupefacente e rilevate quattro contravvenzioni al Testo Unico di leggi di Pubblica sicurezza e nove al Codice della strada.Inoltre, personale della Divisione Pasi e degli omologhi uffici dei Commissariati di Pubblica sicurezza della provincia ha svolto numerosi e mirati controlli amministrativi negli esercizi pubblici e nei luoghi di ritrovo per il contrasto all'abusivismo commerciale.