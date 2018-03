Condividi | Red 22:18 Il sindaco di Sassari sollecita un riscontro del Gestore unico idrico rispetto alla potabilità dell´acqua nei quartieri di Luna e Sole, Lu Fangazzu, Carbonazzi, Monte Rosello Alto, Cappuccini, Rizzeddu, Monserrato e Badde Pedrosa Acqua non potabile: Nicola Sanna sollecita Abbanoa



SASSARI – Oggi (venerdì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha inviato una lettera ad Abbanoa per sollecitare un riscontro rispetto alla potabilità dell'acqua nei quartieri di Luna e Sole, Lu Fangazzu, Carbonazzi, Monte Rosello Alto, Cappuccini, Rizzeddu, Monserrato e Badde Pedrosa. «Sono trascorsi undici giorni dalla firma dell'ordinanza che vieta il consumo dell'acqua – sottolinea il primo cittadino».



«Chiedo al Gestore unico di comunicare tempestivamente quali provvedimenti siano stati adottati e se i risultati dei controlli interni siano stati trasmessi al Dipartimento Prevenzione-servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl. La situazione dei cittadini e delle cittadine dei quartieri interessati non è più sostenibile», conclude Sanna.



«Non risulta predisposto, infatti, il servizio di fornitura di acqua potabile con autobotti, come previsto dall'ordinanza e dal contratto Egas/Abbanoa». La richiesta di riportare la situazione alla normalità è stata inviata in copia anche al presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru ed all'assessore regionale ai Lavori pubblici Edoardo Balzarini.