A.S. 17:20 L´assessore Balzani, con toni pacati e molto tecnici, boccia l´azione definita «contraria gli interessi del territorio mentre arrivano dalla Regione le modifiche richieste dall´agro» Pai e bonifica, parla Balzani



ALGHERO - Il Piano di Assetto Idrogeologico è strumento propedeutico a tutti i piani di natura urbanistica, oltre che alla base della prevenzione dei rischi idrogeologici. La serie di strumenti di pianificazione e programmazione della città prende avvio da questo importantissimo atto di cui oggi il comune di Alghero si è finalmente dotato. «Una parte dell'opposizione vuole fermare questo processo di crescita e andare contro gli interessi dell'agro di Alghero – afferma Alessandro Balzani - Per fare questo utilizza usa un cavillo formale. Una battaglia faziosa e contro lo sviluppo».L'assessore all'Urbanistica Alessandro Balzani, con i consiglieri delEnrico Daga e Mimmo Pirisi, le consigliere delElisabetta Boglioli e Marina Millanta, rispediscono al mittente le accuse lanciate ieri da una parte dell'opposizione [LEGGI]. Al fine di evitare problemi ai cittadini e non gravare ancora sui tempi di approvazione degli strumenti di pianificazione (PVCB, PUL, PUC), gli uffici hanno provveduto al nuovo deposito degli atti in questione alla commissione competente e al Consiglio, per la ratifica. L'avvocatura comunale, comunque, difenderà in giudizio l'Ente, qualora fosse chiamato a rispondere, a dimostrazione della correttezza delle procedure adottate in aula.L'appello arriva da Enrico Daga: «Ancora in tempo per fermare le macchine, è un patto scellerato contro il territorio. L'argomento interessa circa la metà del territorio di Alghero ed è un chiodo fisso del Partito Democratico di Alghero che sui temi dell'agro ha caratterizzato la propria azione politica» [GUARDA IL VIDEO]. Anche Mimmo Pirisi parla di irresponsabilità e incoscienza da parte dei consiglieri comunali intenzionati a ricorrere al Tar. «È bene che sappiano che la città non condivide questo gesto, né tantomeno da chi attende da tanto tempo lo sblocco della programmazione urbanistica che mai come ora ripone tanta attenzione all'agro e al mondo dell'impresa che vive da esso» [GUARDA IL VIDEO].Sulla stessa lunghezza d'onda le consigliere Millanta e Boglioli, che sottolineano la bontà del lavoro svolto finora invocando «maggiore senso di responsabilità da parte di tutti». L'Assessore Balzani evidenzia inoltre l'inopportunità dell'azione, «proprio ora – annuncia – che il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, anche a seguito delle nostre sollecitazioni, ha approvato una serie di modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Tra gli obiettivi quello di superare alcune criticità segnalate dal Comune di Alghero che si è fatto carico delle istanze provenienti dall'agro senza che vengano meno e le garanzie dei livelli di sicurezza e protezione per le aree soggette a rischio idrogeologico».