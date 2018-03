Condividi | M.P. 14:07 L’ufficio elettorale comunale resterà aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle ore 9 alle ore 18, mentre nella giornata di domenica 4 marzo l’apertura si protrarrà per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7 alle ore 23 Elezioni a Porto Torres: info servizi elettorali



PORTO TORRES - Rilascio tessere elettorali. L’ufficio elettorale comunale resterà aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle ore 9 alle ore 18, mentre nella giornata di domenica 4 marzo l’apertura si protrarrà per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7 alle ore 23.



Servizio trasporto disabili. In occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 è stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Quanti siano interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune sono pregati di contattare l’Ufficio Elettorale al numero 079/5008032 per concordare modalità ed orario del viaggio.



Ufficio Anagrafe, chiusura al pubblico il 5 marzo. Nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 gli sportelli dell’ufficio anagrafe e l’ufficio elettorale resteranno chiusi al pubblico a causa dello svolgimento delle operazioni relative alle elezioni politiche.



Informazioni anche sul sito web comunale. Tutte le informazioni di servizio, l'elenco di liste e candidati della circoscrizione elettorale 26 e le indicazioni su come si vota per la Camera e il Senato si trovano anche sulla home page del sito web comunale, nella sezione dedicata alle Elezioni Politiche. Commenti PORTO TORRES -. L’ufficio elettorale comunale resterà aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali venerdì 2 e sabato 3 marzo dalle ore 9 alle ore 18, mentre nella giornata di domenica 4 marzo l’apertura si protrarrà per tutta la durata delle operazioni di voto, dalle ore 7 alle ore 23.. In occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 è stato organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Quanti siano interessati ad utilizzare gli speciali automezzi messi a disposizione dal Comune sono pregati di contattare l’Ufficio Elettorale al numero 079/5008032 per concordare modalità ed orario del viaggio., chiusura al pubblico il 5 marzo. Nella giornata di lunedì 5 marzo 2018 gli sportelli dell’ufficio anagrafe e l’ufficio elettorale resteranno chiusi al pubblico a causa dello svolgimento delle operazioni relative alle elezioni politiche.. Tutte le informazioni di servizio, l'elenco di liste e candidati della circoscrizione elettorale 26 e le indicazioni su come si vota per la Camera e il Senato si trovano anche sulla home page del sito web comunale, nella sezione dedicata alle Elezioni Politiche.